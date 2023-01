Jan Bolscher

Maandag 16 januari 2023 20:44

David Coulthard is van mening dat Sergio Pérez een grote software-update nodig heeft als hij Max Verstappen uit wil kunnen dagen. Doet de Mexicaan dat niet, dan is hij volgens Coulthard verdoemd tot de status van "zo'n coureur die een paar races heeft gewonnen."

Pérez maakt zich klaar voor zijn derde jaar in dienst van Red Bull Racing. De 32-jarige coureur heeft zijn ambitie om aankomend seizoen voor het wereldkampioenschap te gaan meerdere keren uitgesproken, maar de afgelopen twee seizoenen moest hij toch met enige afstand onderdoen aan teammaat Max Verstappen. Volgens Coulthard is er dan ook een grote software-update bij de Mexicaan voor nodig, mocht hij zijn Nederlandse collega van begin tot eind het vuur aan de schenen willen leggen.

Software-update

In gesprek met de BBC vertelt de voormalig Red Bull Racing-coureur dat Pérez zijn toekomst in de Formule 1 zelf in de hand heeft. "Als je kijkt naar hoeveel overwinningen Checo heeft gepakt en hoeveel Max er heeft gepakt... Het is niet alsof hij alleen in een paar bochten wat hoeft te verbeteren", klink het. "Het gaat om een grote software-update. Als je dezelfde ingrediënten voor een taart gebruikt krijg je weer dezelfde taart. Je moet het veranderen als je iets anders wil."

David Coulthard

Performance verbeteren

Coulthard vervolgt: "Hij heeft toegang tot de data van de wereldkampioen. Hij kan zien waar Max sneller is, waar hij langzamer is. Checo zal op sommige vlakken sneller zijn, maar Max weet het vaker wel dan niet allemaal aan elkaar te rijgen. Alle kennis is er voor Checo om zijn performance te verbeteren. Als hij dat doet kan hij voor de wereldtitel vechten. Als hij dat niet doet wordt hij zo'n coureur - net als ik - die een aantal races heeft gewonnen." Coulthard won 13 races gedurende 15 seizoenen in de Formule 1.