Verstappen geeft kijkje in de keuken, voormalig teameigenaar overleden | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere het voormalig teameigenaar John Wickham, die op 73-jarige leeftijd overleed. Daarnaast onthulde James Vowles precies hoe Lewis Hamilton reageerde op zijn overstap naar het team van Williams, sprong David Coulthard in de bres voor de makers van Drive to Survive en gaf Max Verstappen zijn fans een kijkje in de simrace-keuken. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Verstappen geeft kijkje in simrace-keuken: "Niemand mag binnen tien meter komen"

Max Verstappen is dit weekend met Team Redline actief tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans, één van zijn belangrijke hobby's. De Nederlander doet een boekje open over hoe zo'n raceweekend in zijn werk gaat, waar hij vanuit deelneemt aan de race en wat het simracen over het algemeen voor hem betekent. Verstappen krijgt van de Amerikaanse krant de vraag of hij zijn simrace set-up in de woonkamer, slaapkamer of op een kantoor heeft staan. "De slaapkamer? Ik denk niet dat mijn vriendin dat zou waarderen!", lacht de Limburger tegenover The Washington Post Het hele verhaal lezen? Klik hier

Voormalig teameigenaar John Wickham op 73-jarige leeftijd overleden

Voormalig teameigenaar John Wickham is na een lang ziekbed overleden, zo meldt Autosport. In 2019 werd bij Wickham motor neuron disease vastgesteld. Dit is een zeldzame aandoening die de motorische zenuwcellen aantast. De Brit was in de jaren 80 mede-eigenaar van het Formule 1-team Spirit en was daarnaast betrokken bij de Le Mans-overwinning van Bentley in 2003. Het hele verhaal lezen? Klik hier

Vowles vertelt over afscheid Hamilton: "Hij schold me niet uit"

James Vowles boekte samen met Lewis Hamilton bij Mercedes vele successen in de Formule 1. De Brit was jarenlang de hoofdstrateeg van Mercedes, maar staat nu aan de vooravond van een heel nieuw avontuur: teambaas van Williams. Vowles heeft nu onthuld hoe hij dit nieuws aan Hamilton heeft verteld. "Ik heb Lewis donderdagavond gebeld. Hij schold me niet uit en vertelde ook niet dat 'ie teleurgesteld was. Het was eigenlijk net andersom. Sterker nog: iedereen die ik spreek bij Mercedes is ontzettend blij voor me." Het hele verhaal lezen? Klik hier

Wolff over nieuw Hamilton-contract: "Hebben nog een volledig seizoen te gaan"

Toto Wolff liet voor de winterstop nog weten dat het bespreken en kortsluiten van een nieuw contract met Lewis Hamilton één van de topprioriteiten genoot voor de winterstop. Voorlopig hebben we echter weinig nieuws gehoord vanuit de Mercedes-stal. Wolff zelf maakt zich weinig zorgen en denkt dat een nieuwe verbintenis zo gesloten kan zijn. Wolff lijkt erop te hinten dat het tekenen van een nieuw contract niet eens tijdens de winter hoeft te gebeuren. "We hebben nog een volledig seizoen te gaan."vertelde hij bij Motorsport.com. Het hele verhaal lezen? Klik hier

Coulthard springt in de bres voor Drive to Survive: "Meeste coureurs zijn enorm saai"

Max Verstappen is komend seizoen voor het eerst in lange tijd weer te zien in de Netflix-hitserie Drive to Survive. De Nederlandse coureur vond lange tijd dat de makers van het programma een verkeerd beeld van de waarheid gaven en dingen dramatiseerden. David Coulthard begrijpt wel waarom dat gedaan wordt. "Het is niet volgens een script, maar een bewerkte versie van de werkelijkheid. De waarheid is dat als dat niet gebeurt, dat het dan totaal niet zo interessant of boeiend zou zijn. het Is onderdeel van de show en onderdeel van het entertainment", zegt hij tegenover het Ierse Balls. over het interessant maken van Drive to Survive. Het hele verhaal lezen? Klik hier

