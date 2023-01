Brian Van Hinthum

Toto Wolff liet voor de winterstop nog weten dat het bespreken en kortsluiten van een nieuw contract met Lewis Hamilton één van de topprioriteiten genoot voor de winterstop. Voorlopig hebben we echter weinig nieuws gehoord vanuit de Mercedes-stal. Wolff zelf maakt zich weinig zorgen en denkt dat een nieuwe verbintenis zo gesloten kan zijn.

Het contract van Hamilton loopt na 2023 op zijn einde, maar de Britse coureur is nog altijd niet klaar met het racen in de Formule 1. Hoewel de man uit Stevenage aan het begin van het 2024-seizoen inmiddels 39 jaar oud zal zijn, is hij vastberaden om zijn carrière in de koningsklasse te verlengen. Wolff onthulde eerder al dat hij de verwachting had dat Hamilton verder wil met het team en de nummer zes in het wereldkampioen bevestigde later na een uitgebreid interview met verschillende media ook dat hij inderdaad gaat verlengen.

Tijd genoeg

Later gaf Wolff in Beyond The Grid nog maar eens aan dat het verlengen van het contract van de zevenvoudig wereldkampioen inderdaad één van de taken voor de winter is en die woorden zet hij nu kracht bij. "In de laatste tien jaar is onze relatie enorm gegroeid. We zitten nu zo op een lijn. Zodra hij terug is in Europa, is het een kwestie van bij elkaar komen, een beetje worstelen en de kamer een paar uur later met witte rook verlaten", vertelt hij aan Motorsport.com. Wolff lijkt erop te hinten dat het verder niet eens deze winter hoeft te gebeuren. "We hebben nog een volledig seizoen te gaan."

James Vowles

Het feit dat James Vowles - één van de mannen waar Hamilton natuurlijk ook grote successen mee heeft geboekt sinds zijn overgang naar het team van Mercedes - vertrekt bij de Duitse renstal gaat verder geen verschil maken volgens Wolff. "Ik praat veel met Lewis en had al doorgegeven dat het zou gebeuren. Hij was er prima onder. Hij heeft met veel plezier met James samengewerkt. Helemaal tijdens de 'slimme' besprekingen op zondagochtend. Het was altijd leuk met James. Zijn eerste reactie was dat hij het geweldig vond voor James en dat is wat mij betreft het belangrijkste", besluit hij.

