Kimberley Hoefnagel

Zondag 15 januari 2023 06:59

Volgens AlphaTauri-teambaas Franz Tost is het van groot belang dat de nieuwe bolide voor 2023 meteen sterk is. Hij vreest dat het team anders verloren zal zijn, omdat zijn 'onervaren' coureurs. de problemen niet op kunnen lossen.

Pierre Gasly was jarenlang de overduidelijke nummer 1 binnen het team van AlphaTauri. De Fransman besloot AlphaTauri aan het einde van 2022 echter te verruilen voor Alpine, waardoor de Italiaanse renstal voorlopig geen echte leider zal hebben. Tost heeft eerder al aangegeven dat het team van tevoren geen nieuwe teamleider aan gaat wijzen. Toch is het volgens de teambaas wel belangrijk dat er snel een teamleider opstaat.

Artikel gaat verder onder video

Tsunoda heeft inmiddels al twee jaar Formule 1-ervaring, maar lijkt nog niet klaar te zijn om het team te leiden. Nyck de Vries is daarentegen een stuk volwassener, en heeft een hoop motorsport-ervaring, maar mist juist ervaring in de koningsklasse. Tost geeft toe dat AlphaTauri voor een goede auto moet zorgen, omdat het anders moeilijk zal worden voor één van de coureurs om naar voren te stappen en de leiderschapsrol op zich te nemen.

OOK INTERESSANT: De Vries legt uit waarom hij Verstappen als "grote broer" ziet

Coureurs afhankelijk van goed materiaal

"Het hangt ervan af hoe goed de auto is", verklaart hij tegenover GPFans. "Als onze auto goed werkt, zou Yuki ervaren genoeg moeten zijn om de auto op de juiste manier af te stellen, maar dat geldt ook voor Nyck. Als onze auto niet goed werkt, hebben we een groot probleem. We kunnen geen onbekende auto ontwikkelen met onervaren coureurs", stelt hij. "Het zal moeilijk zijn om erachter te komen waar we een probleem hebben, omdat de feedback van de coureur erg belangrijk is voor de engineers om erachter te komen welke richting ze op moeten om de prestaties van de auto te verbeteren. Als beide coureurs te onervaren zijn en je een probleem met de auto hebt, dan zijn we verloren."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)