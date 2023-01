Jan Bolscher

Donderdag 12 januari 2023 18:28

Nyck de Vries legt uit waarom hij Max Verstappen binnen de Formule 1-paddock als zijn grote broer ziet, ondanks het feit dat hij zelf twee jaar ouder is dan de Red Bull Racing-coureur.

De Vries maakt aankomend seizoen zijn fulltime-debuut in de Formule 1 bij het team van AlphaTauri, waarmee er een einde is gekomen aan zijn rol als reservecoureur voor het team van Mercedes. Het zijn van een reserve heeft de 27-jarige De Vries echter geen windeieren gelegd. Hij gooide afgelopen jaar hoge ogen met zijn invalbeurt op Monza namens Williams nadat Alexander Albon met een blindedarmontsteking werd opgenomen in het ziekenhuis. Door de negende plaats uit het vuur te slepen werd De Vries zo ineens een gewild bezit voor verschillende Formule 1-teams.

Grote broer

In een interview namens AlphaTauri wordt De Vries gevraagd naar zijn relatie met Verstappen: "We komen vanzelfsprekend uit hetzelfde land, we spreken dezelfde taal en we kunnen het goed met elkaar vinden", klinkt het. "Ondanks het feit dat ik ouder ben, voelt het bijna alsof Max mijn grote broer is binnen de Formule 1-paddock. Hij heeft natuurlijk ontzettend veel bereikt en heeft nu al heel veel ervaring." Gek genoeg hadden de twee tot voor kort nog nooit tegen elkaar geracet.

Wederzijds respect

"Max en ik kennen elkaar al vanaf een hele jonge leeftijd", legt De Vries uit. "We groeiden samen op in het karten, maar we hebben nooit daadwerkelijk tegen elkaar geracet. De eerste keer dat we tegen elkaar raceten was op Monza afgelopen jaar en we stonden toevallig naast elkaar op de grid. Dat was fantastisch. We hebben een fantastische relatie. De manier waarop we zijn opgegroeid met het racen en in Europa hebben gekart was erg gelijkwaardig. We hebben veel respect voor elkaar."

