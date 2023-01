Kimberley Hoefnagel

Pierre Gasly heeft zijn eigen emoties opzij moeten zetten toen hij de beslissing nam om het team van AlphaTauri te verruilen voor Alpine. De Fransman was naar eigen zeggen echter op zoek naar een werkomgeving waarmee hij een grotere kans had om mee te vechten om de wereldtitel.

Gasly maakte jarenlang onderdeel uit van de Red Bull-familie, maar besloot aan het einde van 2022 de overstap naar Alpine te maken. De Fransman wist dat de kans dat hij terug zou keren bij Red Bull erg klein was en vond dat het tijd was om het nest te verlaten. "Als je naar een carrière kijkt, moet je behoorlijk pragmatisch zijn", verklaart Gasly zijn overstap tegenover Autosport. "Ik weet waar ik naartoe wil, ik weet wat ik wil bereiken in de Formule 1. Je moet je emoties opzijzetten en er gewoon heel pragmatisch naar kijken: wat biedt mij de beste kans om mijn doel te bereiken? Daarom was ik vooral gericht op prestaties en op het vinden van een omgeving en auto waarmee ik nog beter zou kunnen presteren."

Het team van AlphaTauri heeft het afgelopen jaar een aantal stappen teruggezet op het gebied van performance, iets wat duidelijk merkbaar was. De Italiaanse renstal verzamelde in 2021 nog 142 punten, wat goed genoeg was voor de zesde plek in het klassement. In 2022 wist het team nog maar 35 punten te verzamelen, waardoor het terugviel naar de negende plek in het klassement. Al met al een flink verschil dus. Toch heeft dit volgens Gasly geen rol gespeeld in de beslissing om het team te verlaten.

Grote verandering

"Ik zou niet zeggen dat dit invloed had op de beslissing. Ik heb al met het hele team gesproken, met alle engineers en monteurs. Ze zijn tijdens mijn hele tijd in de Formule 1 mijn familie geweest. Ik heb vijf jaar, 90 procent van mijn tijd in de Formule 1, met deze mensen gespendeerd. Natuurlijk is het een grote verandering", benadrukt hij. "Het is voor hun ook een grote verandering om een nieuwe coureur te verwelkomen, nadat ze me vijf jaar lang steeds terug zagen komen in februari voor de test in Barcelona, en me dan zagen vertrekken na Abu Dhabi."

