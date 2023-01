Brian Van Hinthum

Max Verstappen is komend seizoen voor het eerst in lange tijd weer te zien in de Netflix-hitserie Drive to Survive. De Nederlandse coureur vond lange tijd dat de makers van het programma een verkeerd beeld van de waarheid gaven en dingen dramatiseerden. David Coulthard begrijpt wel waarom dat gedaan wordt.

Drive to Survive brengt komend jaar het vijfde seizoen van de succesvolle hitserie in première op Netflix. De serie, die de Formule 1 op spectaculaire wijze in beeld brengt en de Formule 1-coureurs volgt op een manier waarop je ze normaal niet te zien krijgt, is vanaf 24 februari weer te volgen op het streamingplatform. De makers zullen het seizoen waarin Verstappen zijn tweede wereldtitel wist binnen te hengelen uitgebreid in beeld brengen. Zoals al uit de trailer bleek, gaan we de tweevoudig wereldkampioen dit keer wél voor de camera's zien.

Zand erover

Dat is wel eens anders geweest, want Verstappen weigerde de afgelopen seizoenen om medewerking te verlenen aan de hitserie. Volgens Verstappen werd er een verkeerd beeld van de werkelijkheid geschetst en werden er neppe rivaliteiten opgewekt om het allemaal wat spannender te maken. Verstappen viel dus amper tot niet te zien in de recente seizoenen van Drive to Survive, maar afgelopen seizoen liet hij weten het bijgelegd te hebben met de makers. "We zijn tot een goede verstandhouding gekomen voor de toekomst en hoe we daarin samen kunnen werken. Ik weet zeker dat je mij in het volgende seizoen wat meer zult zien", liet hij in de zomer weten.

Interessant maken

Coulthard neemt het tegenover het Ierse Balls op voor de makers. "Het is niet volgens een script, maar een bewerkte versie van de werkelijkheid. De waarheid is dat als dat niet gebeurt, dat het dan totaal niet zo interessant of boeiend zou zijn. het Is onderdeel van de show en onderdeel van het entertainment", zegt hij over het interessant maken van Drive to Survive "Het maakt hen [de coureurs] veel interessanter dan ze zijn. Veel van de coureurs zijn eerlijk gezegd enorm saai. Netflix maakt ze interessant!"

