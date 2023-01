Alles wat je moet weten over het Formule E-seizoen 2023

Lars Leeftink

Het Formule E-seizoen 2023 gaat komend weekend van start in Mexico City, met onder meer Robin Frijns en tal van voormalig F1-coureurs in actie. Wie gaat Stoffel Vandoorne opvolgen als wereldkampioen, of gaat de Belg zijn kampioenschap met succes verdedigen?

Vorig jaar werd Stoffel Vandoorne na een spannend seizoen wereldkampioen door met 213 punten Mitch Evans en Edoardo Mortara te verslaan. Dit was nadat de Belg met meerdere coureurs in gevecht was voor de titel namens Mercedes, dat kampioen werd bij de constructeurs. Frijns werd zevende met 126 punten, Nyck de Vries negende met 106 punten. Het bleek (voorlopig) het laatste seizoen te zijn voor De Vries en Vandoorne in de Formule E. Nu staat het seizoen 2023 voor de deur.

Kalender

Het Formule E-seizoen 2023 start op zaterdag 14 februari met de E-Prix van Mexico in Mexico Stad. Vervolgens worden er daarna nog vijftien races verreden, waaronder een paar wedstrijden op hetzelfde circuit. Zo volgen er na de race in Mexico al twee races in Saoedi-Arabië (27 en 28 januari in Al-Diriyah). Dit zal ook zo zijn in Duitsland (22 en 23 april in Berlijn), Indonesië (3 en 4 juni in Jakarta), Italië (15 en 16 juli in Rome) en Groot-Brittannië (29 en 30 juli in Londen). De laatste vier races van het seizoen worden in Italië en Groot-Brittannië verreden. Verder wordt er dit seizoen gereden in India, Zuid-Afrika, Brazilië, Monaco en de Verenigde Staten. De races in India, Brazilië en Zuid-Afrika zijn nieuw op de kalender.

Zestien races in elf landen dus, alhoewel er nog een kleine kans is op een zeventiende race in het weekend van 20 en 21 mei. In dat weekend zou er eigenlijk een dubbel raceweekend in Seoul gepland staan, maar in oktober werd duidelijk dat dit raceweekend niet door kan gaan door renovatie bij het Olympische stadion in Seoul waar de races gehouden zouden worden. Of er in dat weekend nog een zeventiende race wordt toegevoegd, is voorlopig niet duidelijk. De organisatie was wel op zoek naar een andere race in Seoul, maar tijdens de aankondiging van de kalender werd duidelijk dat dit (op dat moment) niet gelukt was en er een race in Portland (Verenigde Staten) was toegevoegd. Voorlopig zijn het dus zestien races in 2023, hetzelfde aantal als in 2022.

Teams

Het belangrijkste team en merk dat afscheid nam van de sport is Mercedes, dat na jaren van dominantie en kampioenschappen het welletjes vond en niet met de nieuwe auto's aan de slag wou gaan. Ter vervanging komen Maserati en McLaren de sport versterken. Elf teams in totaal, met daarnaast nog DS Penske, Andretti, Nissan, Porsche, Jaguar, NIO, Mahindra, CUPRA en Envision. Een prima line-up met veel grote merken voor het seizoen 2023. Niet elk team maakt gebruik van een eigen aandrijving: Envision (gebruiken die van Jaguar), McLaren (gebruiken die van Nissan), CUPRA (gebruiken die van Mahindra) en Andretti (gebruiken die van Porsche).

Grid

Wat betreft de grid hebben we ook in 2023 hetzelfde aantal coureurs: 24. De Vries is er in 2023 dus niet bij, maar dit geldt ook voor Alexander Sims en Antonio Givonazzi. Frijns is er wel bij. De Nederlander gaat namens ABT Cupra een poging wagen om de titel te veroveren. Teamgenoot van Frijns in 2023 is Nico Muller. Andere nieuwe namen in de Formule E voor het seizoen 2023 zijn Jake Hughes, Sacha Fenestraz en de terugkeer van de ervaren René Rast. Rast zal samen rijden met Hughes bij team Neom McLaren. Verder rijden Stoffel Vandoorne en Jean-Eric Vergne (DS Penske), Sergio Sette Camara en Dan Ticktum (NIO 33), Maximilian Gunther en Edoardo Mortara (Maserati MSG), Oliver Rowland en Lucas di Grassi (Mahindra), Mitch Evans en Sam Bird (Jaguar), Antonio Felix da Costa en Pascal Wehrlein (Porsche), Sebastien Buemi en Nick Cassidy (Envision), Norman Nato en Fenestraz (Nissan) en Jake Dennis en Andre Lottere (Avalanche Andretti) ook mee tijdens het Formule E-seizoen 2023.

Auto's

In 2023 maakt de Formule E mee wat de Formule 1 vorig jaar meemaakte: het begin van een nieuw tijdperk aan auto's. In 2023 wordt er met wederom Hankook als bandenleverancier, gereden met de Gen3 auto's. Deze auto's moeten revolutionair zijn op het gebied van snelheid (vermogen van 335pk naar 469pk), gewicht (van 900kg naar 760kg) en energiebesparing. De batterijen die dit mogelijk moeten maken worden door Williams geleverd (Advanced Engineering), terwijl Spark Racing de nieuwe auto's heeft ontworpen. Dat is echter niet alles, want er gaan ook flink wat regels omtrent het raceweekend op de schop.

Regels

Races in de Formule E duren namelijk vanaf 2023 niet meer 45 minuten, maar worden over een bepaald aantal rondjes gereden zoals dit in de Formule 1 ook het geval is. In tegenstelling tot de Formule 1 wordt alle tijd die verloren gaat door een gele vlag (full course yellow) of Safety Car omgerekend in rondjes en toegevoegd aan de race. Het aantal rondjes wordt dus hoe dan ook verreden. Mede daardoor is er in 2023 dus geen extra tijdregel meer. Die wordt dus door rondjes vervangen. Ook de Fan Boost, die aardig was spektakel in het verleden opleverde, keert in 2023 niet terug.

Verder gaat er richting het einde van het seizoen getest worden met Attack Charge. Dit moet ervoor gaan zorgen dat er pitstops in de Formule E komen en het strategische spel interessanter wordt. De uitleg van de FIA is als volgt: "Een verplichte Attack Charge-stop van 30 seconden tijdens een vooraf bepaalde periode in de race ontgrendelt twee verbeterde Attack Mode-periodes die later in de race worden ingezet en waarbij het vermogen van de Gen3-raceauto's toeneemt van 300 tot 350 kW. Attack Charge wordt later in seizoen 9 getest bij een aantal geselecteerde races." Mocht dit in 2023 bevallen, dan kan het richting 2024 of 2025 uitgebreider ingevoerd worden. De Formule E kiest hier dus voor een aanpak zoals de Formule 1 dat doet met de sprintraces.

Tot slot is er ook nog een nieuwe regel omtrent rookies, waarmee de Formule E ook een beetje afkijkt bij de Formule 1. Elk team moet twee keer per seizoen verplicht een rookie laten instappen tijdens een vrije training. Er zijn meestal twee vrije trainingen per raceweekend, dus dit zullen de momenten zijn waarop alle teams twee keer een rookie in moeten zetten.

Uitzendingen

Dit jaar is de Formule E, net zoals voorgaande jaren, te zien op Eurosport en Ziggo Sport. De vrije trainingen, kwalificatie en de race worden uitgezonden door beide partijen, maar er zal door de fans goed opgelet moeten worden gedurende het seizoen of dit op de open kanalen (Ziggo Sport) en/of Eurosport 1 wordt uitgezonden. Dit is vooral afhankelijk van de andere sporten die op dat moment aan de gang zijn en door beide partijen worden uitgezonden.

