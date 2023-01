Formule 1 onthult releasedatum seizoen 5 Drive to Survive

Brian Van Hinthum

Donderdag 12 januari 2023 16:11 - Laatste update: 16:16

Het nieuwe seizoen van Drive to Survive staat voor de deur. De Formule 1 heeft in samenwerking met Netflix de releasedate van het gloednieuwe seizoen, de vijfde alweer inmiddels, bekendgemaakt. Dit jaar gaan we naar alle waarschijnlijkheid ook wat meer zien van Max Verstappen.

Drive to Survive brengt komend jaar het vijfde seizoen van de succesvolle hitserie in première op Netflix. De serie, die de Formule 1 op spectaculaire wijze in beeld brengt en de Formule 1-coureurs volgt op een manier waarop je ze normaal niet te zien krijgt, is vanaf 24 februari weer te volgen op het streamingplatform. De makers zullen het seizoen waarin Max Verstappen zijn tweede wereldtitel wist binnen te hengelen uitgebreid in beeld brengen. Naar verwachting gaan we ook de Nederlander komend jaar vaker in beeld zien.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen versus Netflix

Verstappen en Netflix was eerder een huwelijk dat nooit geslaagd is. Sinds de binnenkomst van Liberty Media worden de coureurs door een speciaal camerateam van Netflix gevolgd voor de populaire documentaire. Verstappen had het echter snel gezien met de manier waarop hij en zijn collega's geportretteerd werden door het platform. Volgens de wereldkampioen worden zaken in de serie uit zijn verband getrokken en worden er neppe rivaliteiten opgewekt die in het echt helemaal niet gaande zijn.

Red Bull

Inmiddels is de strijdbijl tussen Verstappen en de makers begraven en heeft hij aangegeven onder bepaalde voorwaarden weer mee te willen werken aan de populaire reeks. De crew van de serie was onder meer aanwezig tijden de Grand Prix van Singapore om Verstappen, Sergio Pérez en de rest van de Red Bull-crew op de voet te volgen. Vanaf 24 februari wordt de serie dus weer uitgezonden.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)