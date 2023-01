Lars Leeftink

Donderdag 12 januari 2023 16:48 - Laatste update: 16:56

Paul Monaghan, de hoofdingenieur van Red Bull Racing, is van mening dat het team zich moet aanpassen aan de straf die het opgelegd gekregen heeft. Volgens de Brit heeft de straf namelijk impact op de plannen van het team.

Red Bull Racing kreeg de straf omdat het in 2021 als enige team in de Formule 1 over de nieuwe budgetcap was gegaan en het (net zoals Aston Martin) procedurele fouten had gemaakt. Naast een boete van 7 miljoen dollar kreeg het team ook 7% minder testtijd. Daardoor komt Red Bull in totaal op 63%, terwijl Ferrari (75%) en Mercedes (80%) veel meer testtijd zullen hebben de komende maanden. Het geeft de concurrentie een voordeel en wijzigt alle plannen die Red Bull had voor 2023.

Straf

In gesprek met Motorsport-Total vertelt Monaghan dat de situatie bij Red Bul door de straf flink anders is geworden. "We konden kijken naar aspecten die grotere veranderingen teweeg zouden hebben gebracht en ons meer geld hadden gekost. We bevonden ons in een enorm bevoorrechte positie, maar dat is veranderd. Wat we in voorgaande jaren zouden hebben gedaan, kunnen we nu gewoon niet doen."

Aanpak

Monaghan legt uit waarom dit niet meer kan en wat er nu anders is door de straf die het in 2023 heeft. "Het is gewoon een andere manier van werken. Ik veronderstel dat je de vraag anders zou kunnen stellen: hebben we de juiste onderdelen genomen in plaats van de minder waardevolle onderdelen om ons ontwikkelingstempo vast te houden? Vergeleken met onze tegenstanders zou je denken dat het antwoord ja zou zijn. Aangezien het ons de mogelijkheid ontneemt om kostte wat het kost onze positie in de machtsverhoudingen te wijzigen. Maar hetzelfde geldt voor de anderen. Het is een iets waar we allemaal last van hebben. Het is voor iedereen hetzelfde, dus laten we verder gaan en kijken hoe we het aankunnen."