Donderdag 12 januari 2023 11:53

Jos Verstappen heeft de smaak helemaal te pakken wat betreft het rallyracen. De voormalig Formule 1-coureur is vorig jaar begonnen met het oppakken van zijn nieuwe hobby en dat is hem zo goed bevallen dat hij van plan is om in 2023 nog veel vaker op het rallycircuit te vinden te zijn.

In 2022 maakte Verstappen bekend dat hij zich wilde gaan focussen op het rijden van rallyraces en dat zou hij gaan doen in de Belgian Rally Championship (BRC). Ook maakte hij tussendoor een uitstapje naar het allerhoogste niveau, de FIA World Rally Championship (WRC). Het is als het ware het tweede leven van de man die het racen maar niet los lijkt te kunnen laten en dus heeft hij gekozen voor dit nieuwe avontuur. De resultaten en de ervaringen in 2022 hebben voor zo'n positief gevoel gezorgd bij de Nederlander dat het smaakt naar meer.

Heel serieus

In gesprek met De Telegraaf geeft de vader van Max Verstappen aan hoe hij er op dit moment in staat. "Ik neem het heel serieus en vind het echt prachtig om te doen." Dat smaakt dus naar meer en de oud Formule 1-coureur heeft dus al de nodige plannen voor het komende seizoen. Eind februari rijd ik mijn eerste rally van het jaar in België, in Haspengouw. Daar probeer ik me de komende weken zo goed mogelijk op voor te bereiden”, geeft Verstappen aan.

Zeven of acht races

Daar blijft het niet bij voor de man uit Montfort. "Half maart wacht dan de volgende rally in België. Ik denk dat we daar komend jaar een stuk of zeven of acht races gaan afwerken en waarschijnlijk ook weer in Hellendoorn.” Ook buiten de gebruikelijke rally's om heeft Verstappen nog een aantal plannen bedacht. "Ik wil daarnaast dit jaar ook wat gravelwedstrijden gaan rijden, bijvoorbeeld in Frankrijk en Portugal.”

