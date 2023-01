Brian Van Hinthum

Donderdag 12 januari 2023 10:21

Lewis Hamilton heeft er met zijn 38 jaar al een flinke carrière op zitten en als we zijn verhalen moeten geloven was het een enorme uitdaging om de Formule 1 te bereiken met de tegenslagen waar hij mee te maken heeft gehad. De Britse coureur onthult nu wat de grootste worsteling uit zijn loopbaan is geweest.

Hamilton is al jaren actief bezig om voor meer diversiteit en inclusiviteit op de grid te zorgen. De Britse coureur heeft een aantal speciale programma's bij Mercedes ontwikkeld, die moeten bijdragen aan het verhogen van het aantal 'minderheden' binnen het team. Ondanks dat Hamilton al lang actief is in de koningsklasse, zijn er nog altijd weinig coureurs van kleur doorgestroomd richting de Formule 1. Dat is één van de redenen waarom Hamilton zich over het algemeen regelmatig blijft uitspreken over zaken als racisme en gelijkheid.

Artikel gaat verder onder video

Grootste worsteling

De zevenvoudig wereldkampioen kende naar eigen zeggen een lange weg richting de Formule 1 en hij onthult nu de grootste worsteling waar hij mee te maken kreeg. "Ik denk dat de grootste moeilijkheid hem zat in het verschil in ras omdat ik - op mijn vader na - de enige persoon van kleur was op het circuit. Er bestaat altijd een gebrek aan diversiteit in de top van grote organisaties en bedrijven. Er bestaat heel weinig donker leiderschap, daardoor heb ik een commissie bij elkaar gebracht om te onderzoeken hoe het voor jongere minderheden is om deze sport te proberen te bereiken", vertelt Hamilton tegenover BBC One in de serie We Are England.

Dure sport

De Brit heeft het over de Hamilton Commission, die in 2020 bedacht werd en wist uit te vinden dat slechts één procent in de paddock van kleur was. "Nou, het probleem binnen onze sport is dat het duur is. Maar er zijn vandaag de dag een hoop mensen en bedrijven hier die op zoek zijn naar een verbetering in diversiteit en inclusiviteit. Een hoop bedrijven willen partners zijn met de juiste boodschap. Het gaat niet alleen om wat je doet op het circuit, het gaat er ook om hoe je jezelf presenteert en hoe je jezelf in bedwang houdt wanneer je verliest", besluit Hamilton.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)