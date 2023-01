Brian Van Hinthum

Woensdag 11 januari 2023 20:22

De Formule 1-kalender vormt anno 2023 meer discussie dan ooit tevoren. Liberty Media lijkt zijn zinnen gezet te hebben op het meer verspreiden richting nieuwe landen en de Verenigde Staten, waar Europese races moeite hebben het hoofd boven water te houden. Mohammed Ben Sulayem vindt dat we de Europese races niet zomaar mogen verloochenen.

De laatste jaren wint de Formule 1 weer enorm aan populariteit en met name in de Verenigde Staten stijgt de koningsklasse door het dak heen. Om die reden zitten we inmiddels me drie races in de VS en beginnen fans en organisatoren van Europese races steeds meer te vrezen over het voortbestaan. Zelfs de Grand Prix van Monaco, toch het kroonjuweel op de F1-kalender, leek zich enige tijd zorgen te moeten maken om het verdwijnen van de kalender. Ook de Grand Prix van België is de toekomst allerminst zeker. Frankrijk verdween inmiddels als van de kalender.

Europa

Met name Formule 1-CEO Stefano Domenicali lijkt zijn zinnen gezet te hebben op de gang naar de wat meer exotische plekken, zo wil hij bijvoorbeeld graag een Grand Prix in Zuid-Afrika. Voor Ben Sulayem, president bij de FIA, ligt het allemaal nét wat anders. "Ook al zijn er andere regio's in de wereld die aantrekkelijker worden, mogen we één ding niet vergeten: Europa. Ik denk dat je overal heen kunt, maar je kunt niet alles tegelijk uit Europa weghalen", vertelt hij aan de Duitse tak van Motorsport.com.

Regeringen nodig

Races als die in Duitsland staan al enige jaren niet meer op de kalender en zoals gezegd maken ze zich in Spa-Francorchamps en Monte Carlo ook met enige regelmaat zorgen. "Waar trek je de grens? Uiteindelijk bouwt de promotor een bedrijf op en moeten we kijken naar wat we moeten doen om de autosport levend te houden [in een land]. Maar water stroomt alleen stroomafwaarts en uiteindelijk hebben we wel regeringen nodig om ons te steunen", besluit hij als kanttekening.

