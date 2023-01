Brian Van Hinthum

Woensdag 11 januari 2023 15:10 - Laatste update: 15:15

Het volgende team dat de lanceerdatum van de nieuwe Formule 1-auto bekendmaakt is hier. Williams heeft de datum waarop het doek van de gloednieuwe bolide gaat wereldkundig gemaakt en het is - vooralsnog - het eerste team dat de nieuwe machine aan de wereld zal gaan tonen: op 6 februari is het zo ver.

Langzaam maar zeker komen steeds meer teams met de bekendmaking van de lanceerdatum van de nieuwe wagen op de proppen: altijd een mooi moment voor de fans. Eerder deden AlphaTauri, Aston Martin, Ferrari, McLaren en Alpine de datum waarop het doek van de nieuwe bolide gaat al uit de doeken, en daar is op deze woensdag het team van Williams bij gekomen. Fans van de Britse renstal worden op hun wenken bediend, want de datum waarop de nieuwe wagen gepresenteerd wordt, is de vroegste tot nu toe.

Artikel gaat verder onder video

Datum bekend

Op maandag 6 februari is het zo ver voor Alex Albon, Logan Sargeant en de fans van het roemruchte team. Vanaf 15:00 uur Nederlandse tijd kunnen fans inschakelen op de website van Williams om de onthulling van de nieuwe wagen live bij te wonen. Zij worden dan onder meer bijgepraat door Albon en Sargeant en worden dus getrakteerd op de nieuwe livery van 2023. Met het nieuwe voertuig hoopt het team van Williams na een matig seizoen en de laatste plek in het constructeurskampioenschap omhoog te klimmen in 2023.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)