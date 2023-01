Brian Van Hinthum

Dinsdag 10 januari 2023 20:21

Het moddergooien tussen de organisatie van de Dutch Grand Prix en de gemeente Zandvoort heeft de nodige stof doen opwaaien. Het relletje, dat via de media uitgevochten lijkt te worden, had helemaal anders opgelost kunnen worden. Tenminste, dat is wat oud Circuit Zandvoort-directeur Jim Vermeulen denkt.

Hoewel de Dutch Grand Prix een contract tot en met 2025 in de pocket heeft, is de toekomst van de race in het stranddorp allesbehalve zeker. De frictie tussen de organisatie en de lokale politiek zit hem vooral in een aanstaande 'vermakelijkheidsbelasting', waar de gemeente graag naartoe wil. Dat schuurt bij de organisatie van de Dutch Grand Prix, want het betekent dat de kaarten voor de Nederlandse race duurder moeten worden. De organisatie zegt op hun beurt dat de race in Zandvoort al zoveel belangstelling en gratis reclame meebrengt, dat een dergelijke belasting als een tang op een varken slaat.

Dreigementen

Het zorgde voor een potje moddergooien via de media, waarbij de politiek via fractievoorzitter Jerry Kramer zelfs dreigde dat 'de toekomst van de race in Zandvoort op het spel staat'. "Op de eerste plaats vind ik het waanzinnig onhandig hoe ze het hebben aangepakt. Als ik de gemeente was geweest, zou ik meteen na het succes van afgelopen jaar op het circuit zijn afgestapt en met ze in gesprek zijn gegaan over hoe het in de toekomst verder moet met de kosten die ze maken voor de Formule 1. De btw die over de kaarten wordt geheven, komt natuurlijk niet in de gemeentekas terecht en de winsten die de lokale ondernemers boeken evenmin", zegt Vermeulen tegenover Motorsport.com.

Zuinig op evenement

De oud-directeur vervolgt: "Dus er kan tijdens zo'n weekend dan wel 20 miljoen worden verdiend, daar ziet de gemeente niets van terug. Maar als ze tijdig met elkaar in gesprek waren gegaan, dan waren ze ongetwijfeld tot een oplossing gekomen en was al die negatieve publiciteit er niet geweest. Op deze manier was het in elk geval uiterst onhandig", meent Vermeulen. "Dit had duidelijk anders gemoeten. Het is kleinburgerlijk en verrekte stom. Ik begrijp er helemaal niets van. Je moet als Zandvoort juist heel erg blij zijn dat je internationaal zo op de kaart staat. De organisatie heeft erg goed werk verricht met de eerste twee edities, dus het is een evenement waar je als lokaal bestuur zuinig op moet zijn."

Duurdere kaartjes

De dreigementen die werden geuit richting de organisatie vindt Vermeulen dan ook verre van gepast. "Het is een wellusteling. Om te suggereren dat jij dat wel even bepaalt… Als je het van tevoren met de organisatie had besproken, dan was je elkaar waarschijnlijk ergens halverwege tegengekomen. Dan had je ook netjes aan de fans kunnen uitleggen waarom de prijs van een kaartje met 1,75 euro of zoiets omhoog gaat. En kijkend naar wat een kaartje gemiddeld kost, zal een dergelijke verhoging voor de meeste bezoekers helemaal geen rol spelen in de overweging om wel of niet te gaan", besluit hij.

