Brian Van Hinthum

Dinsdag 10 januari 2023 16:42

Het afscheid van Ricciardo van de Formule 1 wordt nog even uitgesteld. De goedlachse coureur moest na zijn noodgedwongen vertrek bij McLaren op zoek naar een nieuwe uitdaging, al had hij geen trek in een stoeltje bij één van de mindere teams op de grid. Zo had bijvoorbeeld Haas concrete interesse, maar Ricciardo zag af en bedankte. Uiteindelijk leek de weg naar de uitgang ingezet, maar het was uitgerekend oude liefde Red Bull die de verloren zoon weer binnenboord heeft gehaald.

Vervanging van Pérez

De overgang van de Australiër naar zijn oude team deed - vlak na de interne strubbelingen tussen Max Verstappen en Sergio Pérez - meteen de nodige stof opwaaien. Zo dachten sommige fans dat de kans bestaat dat Ricciardo gedurende het 2023-seizoen kan instappen bij het team als Verstappen en Pérez toch niet zo lekker door één deur blijken te kunnen na de teamorder-soap tijdens de Grand Prix van São Paulo. Die mogelijkheid werd echter al vrij snel in de wind geslagen door zowel de Red Bull-leiding als Pérez.

Plannen voor Ricciardo

Maar waar gaan de taken van Ricciardo nu wél precies uit bestaan? Horner legt het uit tegenover Speedcafe. "We hebben zeker geen andere plannen dan hem in die rol van derde coureur te gebruiken. Dat combineren we met de commerciële activiteiten waar hij voor wordt ingezet. Hij zal ook bij een aantal races aanwezig zijn, waar hij dan natuurlijk onze reservecoureur is. Wellicht zal hij wat bandentests voor ons doen om ons te helpen met het Pirelli-programma. Ook zal hij wat werk in de simulator verrichten. Ook qua commerciële verplichtingen, vooral in de Verenigde Staten waar Daniel overwegend verblijft en drie Grand Prix zijn volgend jaar, heeft hij een druk seizoen voor de boeg."

