Vincent Bruins

Vrijdag 6 januari 2023 08:14

Pierre Gasly zal vanaf dit jaar uitkomen voor het team van Alpine. De CEO van de Franse renstal, Laurent Rossi, laat weten wat hij van zijn nieuwe aanwinst verwacht.

Gasly maakte zijn debuut in de Formule 1 in 2017 bij Scuderia Toro Rosso als invaller van Daniil Kvyat wiens resultaten teleurstelde. De Fransman maakte genoeg indruk in 2018 om het jaar daarop een promotie naar Red Bull Racing te krijgen. Hij werd na een half seizoen echter teruggezet naar het B-team van de energydrankfabrikant, omdat hij geen enkel podium wist te behalen. Later in 2019 zou hij toch een keer in de top drie finishen met een tweede plaats in een knotsgekke Grand Prix in Brazilië. In 2020 werd Toro Rosso omgedoopt tot AlphaTauri en Gasly won de Italiaanse Grand Prix op Monza. Hij was duidelijk de nummer één binnen het team. Ook in de afgelopen twee jaar kwam Gasly uit voor AlphaTauri en behaalde in 2021 nog een podium in Azerbaijan. Daarna begonnen de resultaten tegen te vallen, al helemaal in de laatste helft van afgelopen seizoen. Het vertrek van Fernando Alonso naar Aston Martin heeft nu echter ruimte gemaakt bij Alpine voor Gasly.

Laurent Rossi

"Hopelijk gaat hij met zich meebrengen wat wij nodig hebben, namelijk de auto verder te kunnen ontwikkelen," vertelde Rossi. "Op dit moment bevinden we ons nog steeds in het middenveld en we moeten de auto een tandje bijzetten. En daarvoor heb je coureurs nodig die niet alleen in staat zijn om snel te rijden en punten te scoren met het potentieel dat de auto ons biedt, maar ook om het naar een hoger niveau te tillen. Dat betekent dat je vanaf de vrijdagochtend feedback aan het team moet kunnen geven en het hele team in goede banen moet leiden, zodat de auto wordt verbeterd. We hopen dus dat Pierre dat met zich meebrengt. Hij was in veel opzichten de technische leider bij AlphaTauri, volgens mij. We willen dat hij dat blijft doen, het team laat groeien, dat hij zelf met het team meegroeit en ons naar een nieuw niveau brengt."

