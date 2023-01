Jan Bolscher

David Coulthard is van mening dat Red Bul Racing-teambaas Christian Horner zijn ogen niet moet sluiten voor gegronde kritiek vanuit de media. Volgens de voormalig Formule 1-coureur moet er niet alleen geluisterd worden naar mensen die het met je eens zijn.

Red Bull Racing heeft de afgelopen maanden meerdere keren onder vuur gelegen vanwege het overschrijden van het budgetplafond en de manier waarop Max Verstappen het wereldkampioenschap won in 2021. Tijdens het raceweekend in Mexico besloot de renstal zelfs Sky Sports te boycotten, nadat verslaggever Ted Kravitz meerdere keren liet doorschemeren dat Lewis Hamilton door de Nederlander beroofd zou zijn van zijn achtste wereldtitel. Horner noemde zijn team destijds een "makkelijk" doelwit voor kritiek.

Verschillende meningen

In gesprek met The Mirror laat Coulthard - voormalig coureur van Red Bull Racing - weten het daar niet helemaal mee eens te zijn: "Als het aankomt op de media; ze hebben allemaal het recht om de gebeurtenissen te interpreteren op basis van hun specifieke kijkveld. Ik kijk naar de Formule 1 uit het perspectief van een voormalig coureur, dus ik heb over veel dingen een mening waar anderen geen mening over zullen hebben. Maar dat betekent niet dat die meningen niet meetellen. Als je alleen dingen ziet van mensen die het met je eens zijn of aardige dingen over je zeggen, is dat een heel beperkt zicht op het leven."

Kritiek accepteren

De Brit vervolgt: "Ik vermoed dat McLaren gevoelig is voor bepaalde kritiek, en Mercedes heeft ook de nodige kritiek gekregen in hun dominante tijdperk. Je moet het gewoon accepteren. Ik kan me bijvoorbeeld niet eens voorstellen hoeveel kritiek Ferrari iedere dag in Italië krijgt. Het is een oude uitdrukking, maar zoals Mark Webber altijd zei: 'Om te weten hoe het is om iemand te zijn, moet je eerst een mijl in hun schoenen lopen.' Red Bull en Christian zullen gevoelig zijn voor elke soort kritiek over wat ze doen, omdat het persoonlijk is."

