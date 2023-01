Jan Bolscher

Woensdag 4 januari 2023 17:44 - Laatste update: 17:49

Red Bull Racing-hoofdingenieur Paul Monaghan is onder de indruk van het "verbijsterende" performancelevel van Max Verstappen, maar volgens de Brit is er gek genoeg nog steeds ruimte voor verbetering.

Verstappen legde afgelopen jaar voor de tweede keer op rij beslag op het wereldkampioenschap in de Formule 1. In zijn jacht op het prolongeren van zijn heerschappij schreef de Limburger maar liefst 15 van de 22 races op zijn naam, waarmee hij het record voor meeste overwinningen in één seizoen verbrak. De goede performance van de RB18 leverde uiteraard een belangrijke bijdrage aan dit indrukwekkende succes, maar het staat niet ter discussie dat de 25-jarige coureur een zeer sterk seizoen op de mat legde.

Artikel gaat verder onder video

Technisch zeer begaafd

Monoghan is niet alleen onder de indruk van wat Verstappen achter het stuur laat zien sinds hij in 2015 zijn officiële debuut maakte bij Toro Rosso, maar ook van zijn werk buiten de cockpit: "Max is op technisch vlak buitengewoon begaafd", klinkt het tegenover de Formula 1. "Hij heeft als jochie veel van het werk gedaan, vaak onder begeleiding van zijn vader. Daar zie je nu het resultaat van. Hij weet waar hij over praat als het om de auto gaat, en hij weet wat hij wil."

Ruimte voor verbetering

Ondanks de recordbrekende resultaten van Verstappen is er volgens Monoghan echter nog altijd ruimte voor verbetering: "Als je kijkt naar zijn staat van dienst over de afgelopen paar seizoenen die hij bij ons was; dat is buitengewoon. En kan hij zich verbeteren? Ja, natuurlijk kan hij dat. Hij vindt het misschien niet leuk dat ik dit zeg", klinkt het met een knipoog. "Ik denk dat er vlakken zijn waarop hij een beetje beter kan worden. Hij zal in zichzelf kijken en nadenken over wat hij beter kan doen tijdens het seizoen. Het is aan ons om hem een auto te geven om die vaardigheden te demonstreren."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)