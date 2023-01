Lars Leeftink

Williams kent een rijke historie in de Formule 1 en is terug te vinden in de top vijf constructeurs met meeste zeges in de sport (114 overwinningen). De afgelopen jaren is het team echter vooral terug te vinden in de achterhoede. Is er toekomstperspectief bij Williams?

Williams moest, zoals zoveel constructeurs, in de beginjaren van de Formule 1 vaak de zege laten aan Ferrari. Dit kwam in het geval van Williams vooral omdat het toen nog niet actief was in de sport. Nadat onder meer McLaren en Lotus hadden bewezen dat Ferrari te verslaan is, begon Williams in 1977 met een Formule 1-team. Vrij snel begonnen de successen al te komen. Het eerste kampioenschap bij zowel de coureurs als de constructeurs was in 1980, toen Alan Jones het kampioenschap won. Williams werkte toen samen met Ford en had het ijs gebroken. Daarna ging het snel.

In 1982 werd Keke Rosberg wereldkampioen namens Williams, terwijl in 1987 Nelson Piquet het in een Williams (in samenwerking met Honda) voor elkaar kreeg om wereldkampioen te worden. In 1992 (Nigel Mansell), 1993 (Alain Prost), 1996 (Damon Hill) en 1997 (Jacques Villeneuve) werd een coureur van Williams ook wereldkampioen. Deze vier titels waren allemaal in samenwerking met leverancier Renault. Dat was echter ook de laatste titel die Williams won bij zowel de coureurs als constructeurs. Het team won in 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 en 1997 het kampioenschap bij de constructeurs. Na 1997 volgde er dus geen titel meer voor Williams.

Jaren 2000 en 2010

Williams zou tijdens deze jaren nog zo af en toe een Grand Prix-zege boeken, maar de laatste overwinning is een tijdje geleden: de Grand Prix van Spanje in 2012. Toen was het Pastor Maldonado die de race won. Tot op deze dag is het de laatste race-overwinning die Williams geboekt heeft. Zowel in de jaren 2000 als tussen 2010 en 2019 werd Williams twee keer derde bij de constructeurs. Dit was in 2000, 2001, 2014 en 2015. Tussendoor waren de periodes al lastig, maar sinds de derde plek in 2015 is het team alleen maar verder weggezakt.

2020, 2021 en 2022

De afgelopen drie seizoenen werd Williams tiende, achtste en tiende in het kampioenschap bij de constructeurs en was het beste resultaat een tweede plaats tijdens de Grand Prix van België (George Russell). Verder werden er zo af en toe top 10-plekken veroverd, maar ze zijn bijna op één hand te tellen. Het gaat sindsdien vooral over de gebeurtenissen die buiten de baan plaatsvinden als er over Williams gepraat wordt. Zo besloot de familie Williams het F1-team te verkopen aan Dorilton Capital. Dit gebeurde in augustus 2020. Sindsdien is er, zelfs met de nieuwe reglementen in 2022, niet veel aan de situatie bij Williams veranderd. Sterker nog; de toekomst is er alleen maar onzekerder op geworden.

Capito

Dit komt vooral door het vertrek van een paar belangrijke figuren. In een periode waarin de markt van de teambazen ineens op volle toeren draaide, werd bekend dat teambaas Jost Capito in 2023 niet terug ging keren. Ook technisch directeur Fancois-Xavier Demaison vertrok. Daardoor heeft Williams op twee belangrijke posities in het team momenteel niemand zitten. Beide heren kregen het niet voor elkaar om het team weer naar de subtop te brengen. De vraag is nu vooral wie de vervangers gaan zijn, iets waar nog niks over bekend is, maar vooral of er toekomstperspectief is.

Toekomst

Als er iets positiefs is waar Williams zich aan vast kan houden, is dat het met afstand het team is dat in 2023 de meeste testtijd heeft om de auto goed voor te bereiden op 2023 en in de loop van het seizoen te verbeteren. Daarnaast is de motor van Mercedes in 2022 erg betrouwbaar gebleken, iets waar ook Williams van profiteert, en heeft het team tevens profijt van de nieuwe reglementen omtrent porpoising waarmee de FIA in 2023 gaat komen. Het lijken momenteel echter ook de enige aanknopingspunten te zijn, want het team heeft geen teambaas en technisch directeur. Daarnaast is de ontwikkelingssnelheid van het huidige team niet bepaald snel gebleken en is er gedurende drie seizoenen meer achteruitgang dan vooruitgang geboekt. Fans van Williams zullen zich hardop afvragen of het team ooit weer terug kan komen op het niveau van de jaren 80 en 90.