Lars Leeftink

Woensdag 4 januari 2023 12:52

Dan Fallows, technisch directeur van Aston Martin, blikt vol trots terug op zijn tijd bij Red Bull Racing. De Brit kent de twee voornaamste kwaliteiten van het team dat in 2022 zo domineerde met Max Verstappen.

In gesprek met Speedweek vertelt Fallows, die werkte bij Red Bull Racing als hoofd aerodynamica, dat hij trots is dat het team nu zo succesvol is. "Ik ben best trots dat ik aan dit succes heb kunnen bijdragen. Het is een ongelooflijk sterk team en ik heb kunnen ervaren hoe het voelt om Grand Prix-overwinningen en wereldtitels te veroveren." Red Bull won beide kampioenschappen in 2022 met overmacht.

Kracht

Fallows legt vervolgens uit wat Red Bull zo'n sterk team maakt. "Er zijn een aantal redenen waarom Red Bull zo goed is. Door de jaren heen hebben ze de problemen in alle gebieden van het team opgelost, of ze nu in het team op het circuit, de fabriek of de ontwerpafdeling voorkwamen. Een groot deel van het succes is te danken aan het feit dat ze ervoor hebben gezorgd dat er geen significante zwaktes meer zijn in welk gebied van het team dan ook."

Aston Martin

Fallows is echter niet zomaar van plan om de auto van Red Bull Racing te kopiëren en te gebruiken bij Aston Martin om zo de stap naar de drie topteams te kunnen zetten. "Voor ons is het belangrijk dat we geen kopieën maken van wat onze tegenstanders doen. We denken niet dat we op die manier Red Bull, Mercedes of Ferrari kunnen verslaan. Dus hebben we onze eigen manieren en onze eigen procedures nodig. Natuurlijk zal het tijd kosten om deze te vinden, maar we hebben een zeer ambitieuze groep."