Woensdag 4 januari 2023 13:45 - Laatste update: 13:48

Volgens Helmut Marko kon Red Bull Racing tijdens de slotfase van het seizoen 2022 niet mee in het ontwikkelingstempo dat Mercedes aan het einde van 2022 vertoonde. Daar waar Mercedes met veel updates kwam, was daar volgens de Oostenrijker geen ruimte voor bij Red Bull. Oorzaak: de budgetcap.

Het seizoen 2022 was een seizoen waarin Red Bull domineerde in de Formule 1. Het team zag Max Verstappen wereldkampioen worden met een recordaantal punten. Het won als team 17 van de 22 races. Het kampioenschap bij de constructeurs werd voor het eerst sinds 2013 weer veroverd. Toch was er ook de straf voor Red Bull dankzij het overschrijden van de budgetcap, wat het team onder meer een boete van 7 miljoen dollar opleverde. Daar waar concurrent Ferrari gedurende het seizoen wat wegzakte, ging het bij Mercedes steeds beter. De nieuwe updates die het team kon brengen, in combinatie met de nieuwe reglementen vanuit de FIA om porpoising vanaf de Grand Prix van België en begin 2023 aan te pakken, zorgde ervoor dat Mercedes eind 2022 weer vaker voorin te vinden was en richting 2023 hoop heeft op meer.

Budgetcap

In gesprek met Motorsport.com laat Marko weten dat Red Bull vanwege de budgetcap in 2022 niet het tempo qua updates van Mercedes richting het einde van het seizoen kon volgen. "Hij [Verstappen] had nog steeds wel een hele goede auto natuurlijk en Max is de snelste coureur van het veld. Dat was een voortzetting van wat we het hele jaar al hadden gezien. Waarom zou hij aan het einde dan ineens langzamer moeten zijn? Wij houden ons aan het budgetplafond en wij hadden geen budget meer over voor dergelijke updates."

2023

Richting 2023 wordt er verwacht dat Red Bull meer uitgedaagd gaat worden dan in 2022. Dit komt mede door de ontwikkeling die Mercedes in 2022 door heeft gemaakt, maar ook door de straf die Red Bull kreeg na het overschrijden van de budgetcap in 2023. Red Bull heeft nu 63% testtijd tot eind 2023, terwijl Mercedes 80% heeft. Dit, in combinatie met het feit dat er bij Ferrari een nieuwe teambaas aan het roer staat (Frederic Vasseur) en Mercedes zal in 2023 hopen op het heroveren van de titel in beide kampioenschappen.