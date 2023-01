Lars Leeftink

Woensdag 4 januari 2023 09:41 - Laatste update: 09:45

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing en Max Verstappen, is van mening dat Mercedes het team is dat in 2023 door Red Bull het meeste in de gaten gehouden moet worden. De Oostenrijker verkiest vanwege een paar punten de oude rivaal boven Ferrari.

In 2022 had Red Bull als het gaat om de titel in beide kampioenschappen eigenlijk geen concurrent. Red Bull won 17 van de 22 races en werd in beide kampioenschappen op dominante wijze kampioen. De RB18 bleek het meest stabiel en betrouwbaar te zijn gedurende het seizoen, en gecombineerd met de kwaliteiten van Verstappen bleek dit dodelijk voor de spanning in beide klassementen. In 2023 wordt er, mede dankzij de reglementen en de straf die Red Bull voor het overschrijden van de budgetcap in 2021 kreeg, meer spanning voorin verwacht.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Formule 1-fans verkiezen Grand Prix van Groot-Brittannië tot mooiste van 2022

Mercedes 2014

In gesprek met Motorsport.com laat Marko weten dat hij de situatie waar Red Bull nu in zit, dominant aan het begin van een nieuw tijdperk in de Formule 1, niet kan vergelijken met het begin van de dominantie van Mercedes in 2014. "Onze situatie is zeker niet zo als die van Mercedes aan het begin van het hybride tijdperk. Wij hebben nu geen immense voorsprong met de motor. Mercedes had toen zeker vijftig pk over ten opzichte van de rest. 2022 is het eerste jaar onder een nieuwe set regels geweest en anderen hebben natuurlijk ook gezien wat wij hebben gedaan. Ik denk dat het komend jaar absoluut veel dichter bij elkaar zit." Mercedes zou vanaf 2014 tot en met 2020 alle kampioenschappen winnen.

2023

Het team dat 2022 in vorm eindigde, Mercedes, heeft tevens 17% meer testtijd tot eind 2023 ten opzichte van Red Bull. Volgens Marko is het mede daarom ook niet Ferrari, maar Mercedes waar Red Bull in 2022 het meest te vrezen van heeft. Toch zijn er nog een paar andere redenen. "Ik denk dat we Mercedes meer moet vrezen. Vooral doordat Mercedes qua strategie en betrouwbaarheid toch wel een streepje voor heeft ten opzichte van Ferrari." Ferrari zal in 2023 tevens met een nieuwe teambaas gaan werken: Frederic Vasseur.