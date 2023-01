Brian Van Hinthum

Viaplay moet na het plotselinge vertrek van pitreporter Stéphane Kox op zoek naar een nieuwe verslaggever te plaatse. Een direct plan B heeft de leiding van de streamingsdienst nog niet liggen en dus wordt er zorgvuldig afgewogen wat er gedaan moet worden met de vacate vacature, zo licht Marco Zwaneveld toe.

Kox heeft op eigen houtje besloten om in het nieuwe jaar niet verder te gaan als de vaste pitreporter voor Viaplay. Dat is als een behoorlijke aderlating aangekomen bij de streamingsdienst. Slechts na één jaar in de paddock heeft Kox besloten om de brui eraan te geven en zich te gaan concentreren op andere doelen in haar leven, zoals haar rechtenstudie. Het betekent dat er voor het nieuwe seizoen een plaatsje vrijkomt op locatie voor het medium dat de Formule 1 uitzendt in Nederland.

Vol vertrouwen in oplossing

Zwaneveld, Head of Sports bij Viaplay, geeft antwoord op de vraag of men ervoor kan gaan kiezen iemand uit de eigen stal naar voren te schuiven, zoals bijvoorbeeld een Tom Coronel of een Allard Kalff. "Dat zou kunnen. Nogmaals, we zijn nog niet zo intensief bezig geweest met de vraag wie Stéphane zou moeten vervangen. Ja, er moet een oplossing komen, maar die gaan we ook vinden. We hebben afgelopen jaar voor hetere vuren gestaan. Dit lossen we ook wel weer op", vertelt de topman tegenover Motorsport.com.

Wanneer een oplossing?

Hij geeft vervolgens met een lachend antwoord te kennen dat men hoopt voor eind februari een nieuwe pitreporter aan te stellen, al is het volgens hem ook geen ramp als het wat later wordt dan de start van het seizoen. "Mogelijk is er geen directe vervanging en moeten we op een andere manier aan het seizoen beginnen. Maar dat maakt niet uit. We hebben het vorig jaar een paar keer zonder pitreporter moeten doen. Stéphane was niet in Japan en Singapore en kon wegens ziekte op het laatste moment ook niet naar Brazilië. Dat is allemaal vrij makkelijk opgelost en zo zal het nu ook weer gaan", besluit hij vol vertrouwen.

