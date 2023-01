Brian Van Hinthum

Dinsdag 3 januari 2023 15:34

Stéphane Kox heeft op eigen houtje besloten om in het nieuwe jaar niet verder te gaan als de vaste pitreporter voor Viaplay. Dat is als een behoorlijke aderlating aangekomen bij de streamingsdienst. Marco Zwaneveld, Head of Sports bij Viaplay, betreurt het vertrek van de vorig jaar begonnen verslaggeefster.

Slechts na één jaar in de paddock heeft Kox besloten om de brui eraan te geven en zich te gaan concentreren op andere doelen in haar leven, zoals haar rechtenstudie. "Ik heb het met veel plezier gedaan, met een superleuke groep mensen en ook heel veel geleerd. Toen ik ruim een jaar geleden werd benaderd door Viaplay kwam het echt als een verrassing. Ik was toen net met mijn master in rechten begonnen en racete zelf nog. Hoe leuk het afgelopen jaar ook was, heb ik gemerkt dat mijn ambitie toch ligt bij die rechtenstudie en het racen. Daar wil ik me weer op gaan focussen", liet de blonde dame onder meer weten.

Verrassing

Het nieuws is als een behoorlijke teleurstelling aangekomen bij Viaplay zelf, zo laat Zwaneveld weten in gesprek met Motorsport.com. "Natuurlijk waren we verrast toen ze het nieuws met ons deelde. We geloven in Stéphane en we hebben afgelopen jaar enorm fijn met haar samengewerkt. Dus dan is het zeer jammer om te horen dat ze niet verder wil. We hebben vorig jaar een enorm avontuur met elkaar beleefd. Zeker voor Stéphane was het spannend", is hij eerlijk. "Zij moest echt uit haar comfortzone komen, om het zo maar te zeggen. We hebben haar bij alle ups en downs die voorbij kwamen enorm gesteund. En dat doen we nu nog steeds. We hebben veel respect voor haar beslissing en zijn vooral heel erg trots op wat ze allemaal heeft gedaan.”

Ontwikkeling

De voorman vindt het voornamelijk jammer dat Kox haar opgedane ervaring niet om kan gaan zetten in haar ontwikkeling. “Ik vind haar nog steeds een van de grootste talenten die er is. En ik vind het op de eerste plaats spijtig dat ze stopt omdat ze alle energie die ze er het afgelopen jaar in heeft gestopt nu niet te gelde kan maken. Want doordat je inmiddels heel veel mensen kent en overal al eens geweest bent, wordt het als het goed is vele malen makkelijker. Maar dit is een keuze die ze zelf heeft gemaakt en die respecteren we uiteraard voor de volle honderd procent", besluit Zwaneveld.

