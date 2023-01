Jeen Grievink

Maandag 2 januari 2023

Red Bull Racing heeft in het recente verleden meermaals gesprekken gevoerd met Lando Norris, maar tot een overstap is het nog nooit gekomen. De talentvolle Brit rijdt nog steeds voor McLaren en dat is volgens autocoureur Tom Coronel ook de meest verstandige keuze.

Red Bull-teambaas Christian Horner gaf het kortgeleden zelf toe: Norris stond hoog op het verlanglijstje als teamgenoot voor Max Verstappen, maar een akkoord werd nooit bereikt. "Steeds als we met Norris spraken, tekende hij de dag erop plots een nieuw contract bij McLaren", zo vertelde Horner eind 2022. Norris ligt nu nog vast tot medio 2025 bij het Britse team en daarom lijkt de deur richting Red Bull vooralsnog dicht. Coronel vindt het verstandig dat Norris niet is ingegaan op de interesse van Red Bull, want volgens hem zou Verstappen zonder blikken of blozen een einde hebben gemaakt aan de loopbaan van Norris.

Verstappen zou carrière Norris beëindigen

In gesprek met FORMULE 1 Magazine raadt Coronel het Norris sterk af om naast Verstappen in te stappen in de Red Bull. "Nee, dan krijgt hij hetzelfde als al die anderen", aldus Coronel, die hiermee verwijst naar Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Pérez. Volgens de 50-jarige coureur zou het de carrière van Norris absoluut geen goed doen als hij nu instapt naast Verstappen. "Naast Max houdt je carrière gewoon op", zo zegt hij. "Het is verstandig van Norris geweest dat hij niet naar Red Bull is gegaan. Je kunt dan beter wachten op een andere kans. Dat doet hij nu feitelijk ook."

Langlopende contracten

Met zijn 23 jaar kan Norris het zich ook nog prima permitteren om wat geduld op te brengen. Daarnaast ligt hij nog vast tot en met het seizoen van 2025, waardoor een voortijdige overstap - naar welk team dan ook - überhaupt niet heel realistisch is. Verstappen heeft zich op zijn beurt nog tot medio 2028 verbonden aan Red Bull, dus daar lijkt Norris ook niet op te gaan wachten.

