FIA start 'expression of interest' onderzoek in zoektocht naar nieuwe F1-teams

Lars Leeftink

Maandag 2 januari 2023 20:01 - Laatste update: 20:03

FIA-president Mohammed Ben Sulayem wil dat de FIA een begin gaat maken aan een 'expression of interest proces' om erachter te komen hoeveel partijen interesse hebben om in de toekomst met een team de Formule 1 te versterken. Hier zou vervolgens, op basis van de interesse die er is, een selectieproces uit kunnen rollen.

Al jaren heeft de Formule 1 tien teams die meedoen in het kampioenschap bij de coureurs en constructeurs. De groei die de sport de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, vooral merkbaar in de Verenigde Staten, zorgt ervoor dat er steeds meer partijen interesse hebben om de Formule 1 te komen versterken. Dit is precies wat de FIA-president nu wil gaan uitzoeken met de FIA. Hoeveel partijen hebben daadwerkelijk interesse om de Formule 1 te komen versterken? Dit 'expression of interest proces' moet meer duidelijkheid gaan geven. Het is in ieder geval duidelijk dat de FIA bereid is om de grid uit te breiden.

De tekst die Ben Sulayem op Twitter plaatste is als volgt: "Ik heb mijn FIA-team gevraagd om te kijken naar het opstarten van een Expressions of Interest-procedure voor mogelijke nieuwe teams voor het FIA F1-wereldkampioenschap." De vraag is nu vooral of de huidige F1-teams hier op zitten te wachten, aangezien de toevoeging van een team als Andretti al voor weerstand zorgt. De teams moeten namelijk de inkomsten delen met de andere teams. Hoe meer teams dit worden, hoe minder geld er overblijft voor de teams.

I have asked my @FIA team to look at launching an Expressions of Interest process for prospective new teams for the FIA @F1 World Championship — Mohammed Ben Sulayem (@Ben_Sulayem) January 2, 2023

