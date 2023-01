Lars Leeftink

Lewis Hamilton is van mening dat hij 'liever zou stoppen met racen' als hij niet meer vrij en open kan praten over gemeenschappelijke en gevoelige onderwerpen die de hele wereld aangaan. Zijn reactie komt naar aanleiding van een nieuw reglement van de FIA, waardoor coureurs alleen politieke statements mogen maken als de FIA deze statements goedgekeurd heeft.

Hamilton had in 2022 als doel zijn achtste wereldtitel te veroveren, nadat hij in Abu Dhabi eind 2021 zijn titel kwijtraakte tijdens de slotfase van de race. Na een periode rust kwam de Brit begin februari terug om in 2022 weer te strijden met Mercedes. In 2022 kwam Hamilton dankzij porpoising en een zoektocht naar oplossingen niet toe aan het meestrijden om de titel. In plaats daarvan bleef Hamilton vooral actief buiten de baan door verschillende gevoelige gesprekken te voeren over de gemeenschap en populaire en vooral actuele onderwerpen.

In gesprek met de New York Times zegt Hamilton, coureur van Mercedes, dat hij zowel op de baan als buiten de baan nog niet klaar is met de Formule 1. "Er zijn nog steeds zoveel barriĆØres. Hopelijk zal het niet veel langer zo blijven, maar het is gewoon triest om te zien dat die dingen vandaag de dag nog steeds plaatsvinden. Als ik deze gesprekken niet met mensen voer, als ik deze moeilijke gesprekken niet ter sprake breng, worden ze niet noodzakelijkerwijs besproken of aangepakt. Er wordt dan mogelijk geen energie ingestoken om meer inclusiviteit te creĆ«ren. Het voeren van die gesprekken en wat het betekent en hoe positief het voor iedereen kan zijn, kost tijd. Het is een constante taak om de gesprekken te voeren."

Hamilton wil graag open blijven en praten over problemen. Als hij dit niet meer kan doen stopt hij liever, zo beweert de Brit "Ik heb de afgelopen jaren zeker zoveel groei in mezelf gezien, maar 2020 was enorm indrukwekkend als het aankomt op mijn geest en hoe sterk ik me voelde, om op te staan en openhartig te zijn. Ongeacht wat de uitkomst zou zijn of als ik mensen ongelukkig maakt. Het is gewoon zo dat je weet dat er dingen moeten worden gezegd en gedaan moeten worden, omdat er zoveel mensen zijn die het moeilijk hebben. Ik zou liever niet meer racen en dat hebben gedaan en me voor mensen hebben uitgesproken, dan blijven doen wat ik aan het doen was."