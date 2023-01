Vincent Bruins

Zondag 1 januari 2023 08:28

De Formule 1 heeft in de jaren zestig twee Grands Prix verreden op 1 januari, op Nieuwjaarsdag dus. We blikken terug op de races van de koningsklasse in Zuid-Afrika in 1965 en 1968.

1965

Op 1 januari 1965 werd de 11th International RAC Grand Prix of South Africa verreden op Prince George Circuit in East London. Jim Clark, achter het stuur van de Lotus 33 met de Climax FWMV 1.5 liter V8, pakte de pole positie. Hij was bijna een seconde sneller dan de Ferrari van John Surtees. Clark domineerde de race door elke ronde aan de leiding te liggen en de snelste ronde te rijden. Voor het eerst werd een Grand Prix voltooid met een gemiddelde snelheid van meer dan 100 mijl per uur. Surtees kwam als tweede over de streep en wist nog niet de BRM van Graham Hill achter zich te houden die van de vijfde positie opschoof naar het podium. Clarks teamgenoot Mike Spence, Bruce McLaren en Jackie Stewart wisten ook nog punten te scoren. De in Pelgrimsrus-geboren Peter de Klerk was de best geklasseerde Afrikaan met een tiende plek in zijn 4-cilinder Alfa Special-Alfa Romeo Giulietta.

1968

Op 1 januari 1968 werd de 2nd AA Grand Prix of South Africa verreden op Kyalami Circuit in Midrand. Wederom pakte Jim Clark pole positie, ditmaal in de oppermachtige 49-bolide van Lotus met betrouwbare Ford Cosworth DFV 3.0 liter V8. De Schot was een seconde sneller dan teamgenoot Hill in de kwalificatie. Clark verloor de leiding in de openingsronde aan de Matra van Stewart, maar hij ging zijn landgenoot voor de tweede ronde al weer voorbij en gaf de eerste positie niet meer op. Clark won en het zou later zijn laatste Formule 1-race blijken. Hij overleed drie maanden later in een ongeluk in de Formule 2 op Hockenheim. Hill maakte er een 1-2-resultaat van voor Lotus door de Brabham van Jochen Rindt achter zich te houden. Chris Amon, Denny Hulme en Jean-Pierre Beltoise belandden in de punten na een uitvalbeurt van Stewart die halverwege stilviel met een kapotte motor. John Love was de best geklasseerde Afrikaanse coureur. Hij was geboren in Bulawayo, Zuid-Rhodesië wat we tegenwoordig kennen als Zimbabwe. In een Brabham BT20 van Team Gunston zag hij als negende de zwart-witgeblokte vlag. Een jaar eerder pakte Love nog een indrukwekkende tweede positie in zijn eigen Cooper T79.

