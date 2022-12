Lars Leeftink

Woensdag 28 december 2022 20:45 - Laatste update: 20:46

Norbert Haug, voormalig baas van Mercedes, is van mening dat Ferrari en Red Bull in 2023 weer rekening moeten houden met Mercedes. Max Verstappen wordt door Haug vooral gewaarschuwd voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Na de fantastische en controversiële strijd in 2021 tussen Hamilton en Verstappen zijn beide coureurs elkaar in 2022 amper tot niet tegengekomen. In Brazilië kwamen Hamilton en Verstappen elkaar wel tegen en was er eigenlijk voor het eerst een duel tussen de twee. Het kwam meteen tot een botsing. Aan het einde van het seizoen begon de auto van Mercedes zijn ritme te vinden, met een zege van George Russell in Brazilië als climax.

In gesprek met RND zegt Haug dat hij niet begrijpt waarom mensen Hamilton aan het afschrijven zijn. "Voor degenen die denken dat Lewis Hamilton klaar is, beschrijf ik in de columns van volgend jaar graag hoe het heel anders is gelopen. George Russell is een absolute topcoureur, de belangrijkste voorwaarden in een recordbrekend kampioensteam voor beiden om elkaar aan te sporen tot topprestaties."

Volgens Haug kent Mercedes de auto nu beter en moeten Ferrari en Red Bull oppassen voor het team dat van 2014 tot en met 2021 de Formule 1 domineerde. "Mercedes zal 2023 niet zo slecht beginnen als 2022, wat het vooral voor Ferrari niet makkelijker zal maken onder nieuw management. Ik ben er zeker van dat Mercedes Red Bull Racing in het nieuwe seizoen zal uitdagen en zowel de coureurs- als de constructeurstitel wil terugbrengen. De Silver Arrows zullen dit doel methodisch en zonder compromis nastreven."