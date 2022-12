Vincent Bruins

Zondag 25 december 2022 07:13

Logan Sargeant maakt volgend jaar zijn debuut in de Formule 1. Dat zal de Amerikaan bij de renstal van Williams doen. Uitgaand teambaas Jost Capito legt uit waarom hem al een contract was aangeboden zonder dat er zekerheid was of Sargeant überhaupt een superlicentie kon krijgen.

Sargeant deed afgelopen seizoen mee in de Formule 2 en moest minstens zesde worden in het kampioenschap om genoeg punten te verdienen om in aanmerking te komen voor een superlicentie. Eerst moest hij nog vijfde worden in de eindstand, maar hij kreeg er extra puntjes bij door aan trainingen in de Formule 1 mee te doen in de Grands Prix van de Verenigde Staten, Mexico-Stad, São Paulo en Abu Dhabi. Dankzij twee finishes in de punten werd de 21-jarige vierde in de eindstand. Ondanks de onzekerheid over zijn superlicentie kondigde Williams hem aan als de nieuwe teamgenoot van Alexander Albon voor 2023 tijdens het raceweekend op Circuit of the Americas in oktober. Capito vertelt uit over waarom dat risico werd genomen.

Andere coureurs

"We hebben ook met andere coureurs gepraat," aldus Capito. "Ik denk dat het oneerlijk was geweest, als we weten wat we gaan doen, maar we laten bijvoorbeeld Mick [Schumacher] of [Antonio] Giovinazzi of wie dan ook kans maakte [op het zitje], maar wachten en wachten. Als je weet wat je gaat doen, dan vind ik het eerlijk hun te vertellen wat je van plan bent, en als je hun vertelt wat je van plan bent, kan je dat ook publiekelijk zeggen." De Duitser vertelde ook dat het aankondigen van een Amerikaan goed paste bij de Grand Prix van de Verenigde Staten: "Het is een Amerikaanse coureur, het is Austin, zo trek je de meeste aandacht. Zo vielen de dingen op hun plaats in Austin."