De coureurs zijn na een lang en slopend seizoen uitgevlogen richting hun families en dierbaren voor een verdiende vakantie rondom de kerstdagen. Ook Lewis Hamilton viert het feest en de zevenvoudig wereldkampioen legt uit wat er voor hem het belangrijkste is tijdens de feestdagen.

Het is natuurlijk niet het seizoen geworden waar Hamilton op had gehoopt na zijn domper in Abu Dhabi in 2021. Na jarenlange dominantie in de koningsklasse heeft de Mercedes dit jaar een pas op de plaats moeten maken voor teams als Ferrari en Red Bull Racing. Richting het einde van het seizoen leek men steeds meer begrip te krijgen van de W13 en uiteindelijk zorgde dat zelfs voor de eerste één-twee van het seizoen in Brazilië, al trok Hamilton toen aan het kortste eind ten opzichte van George Russell.

Geen spullen nodig

Na het lange en mentaal zware jaar voor Hamilton is de zevenvoudig wereldkampioen wel toe aan de kerstdagen. Hoewel de Britse ster met het geld wat hij door de jaren heen in de Formule 1 verdiend heeft natuurlijk alles kan kopen wat hij wil, gaat het volgens hem rond deze dagen totaal niet om het kopen van dure cadeaus. In Sunday Times Magazine legt de Brit uit wat er voor hem het belangrijkste is aan kerst. De 'periode van heel veel dingen willen hebben' zou voor hem over zijn. De tijd zou Hamilton geleerd hebben dat hij 'niks van die shit echt nodig heeft'.

Dobbelsteen gooien

Hamilton, overigens de grote afwezige tijdens de Secret Santa-festiviteiten onder de coureurs, legt het uit. "Wat écht waardevol is en wat je niet terugkrijgt, is tijd met de personen die je lief hebt. We gaan de winkels in om voor elkaar goedkope cadeaus te kopen. We geven onszelf dan maar een half uur. Met kerstmis gooien we dan een dobbelsteen, waarna iedereen mag kiezen welk cadeau hij of zij wil van de stapel. Het is het meest fantastische iets", legt de Mercedes-coureur zijn kerstgedachte uit.