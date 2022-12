Lars Leeftink

Na Aston Martin en Ferrari heeft nu ook AlphaTauri naar buiten gebracht wanneer het de livery van de auto voor 2023 gaat onthullen. Het zusterteam van Red Bull Racing gaat de AT04 op zaterdag 11 februari voor het eerst tonen.

Dit gaat gebeuren in New York, een bijzondere plek en toonaangevend voor het feit dat de sport in de Verenigde Staten de afgelopen seizoenen behoorlijk gegroeid is. De AT04 gaat in 2023 bestuurd worden door Nyck de Vries en Yuki Tsunoda. Na een aardig seizoen 2021 ging het in 2022 een stuk minder voor AlphaTauri, dat moeite had om echt mee te doen om de punten en uiteindelijk met 35 punten negende werd bij de constructeurs.

Aston Martin en Ferrari

Voor nu is de launch van de auto van AlphaTauri de eerste in 2023. Aston Martin en Ferrari kwamen eerder al met de datum voor de onthulling van hun auto voor volgend jaar, maar die gaat later plaatsvinden dan die van AlphaTauri. Aston Martin toont maandag 13 februari, twee dagen na de onthullingsdatum van AlphaTauri, hun nieuwe auto aan de wereld. Een dag later, dinsdag 14 februari, is het de beurt aan Ferrari om dat te doen. De overige zeven teams moeten hun datum nog onthullen.