Redactie

Vrijdag 23 december 2022 15:42

Menig Formule 1-fan stond te springen op 23 december 2009. Het was niemand minder dan zevenvoudig wereldkampioen en icoon van de sport, Michael Schumacher, die aankondigde dat hij zijn rentree in de koningsklasse zou gaan maken. Daar waar hij van 1996 tot en met 2006 in het Ferrari-rood rondreed, ging hij vanaf 2010 racen voor Mercedes.

De Duitser koos voor een avontuur bij Mercedes, daar waar zijn naam in de laatste jaren van zijn actieve carriĆØre vooral was verbonden aan Ferrari. Het Italiaanse team zocht in 2009 weliswaar een vervanger voor Felipe Massa, maar vanwege een nekblessure bij de zevenvoudig kampioen, moest hij die kans laten schieten. Slechts een paar maanden later maakte hij alsnog zijn rentree bekend, maar dat deed hij voor Mercedes in plaats van Ferrari. Naar eigen zeggen, was zijn nek in een paar maanden tijd zoveel verbeterd, dat hij wel heil zag in een tweede leven in de koningsklasse.

Artikel gaat verder onder video

Van Brawn GP naar Mercedes

Schumacher tekende een driejarige deal bij het team van Mercedes, dat onder leiding stond van oude bekende, Ross Brawn. De Brit was het jaar ervoor al kampioen geworden met Brawn GP, dat vanaf 2010 door het leven ging als het fabrieksteam van Mercedes. Het telefoontje van Brawn zorgde in eerste instantie nog voor wat twijfel, maar de Duitser vond het racen voor Mercedes een eer en besloot daarom snel te handelen.

Michael Schumacher & Ross Brawn

Wel vond hij het wel moeilijk om Ferrari vaarwel te zeggen, zo vertelde hij in een interview met de BBC. "Natuurlijk was het een erg lastig moment om de Ferrari-familie te verlaten. Ze waren toch een groot onderdeel van mijn carriĆØre. Desondanks is het een fantastische uitdaging, na het telefoontje van Ross [Brawn], om het pakket en de Zilverpijl tot de limiet te pushen op de baan", zo klonk het.

#OnThisDay in 2009, Michael Schumacher announced his return to @F1 with the Team. ā¤ļø pic.twitter.com/HQKw5fszUo — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 23, 2022

OOK INTERESSANT: AMuS-redacteur: "Weet hoe het gaat met Michael Schumacher, maar zeg er niets over"

Achtste wereldtitel

Het doel was natuurlijk om wereldtitel nummer acht te pakken met het team uit Brackley, maar de realiteit wilde dat Mercedes in die jaren nog lang niet het topteam was, dat wij vandaag de dag kennen. In dienst van Mercedes wist Schumacher als beste prestatie de derde plek tijdens de Grand Prix van Europa in 2012 in Valencia te pakken. Ook scoorde hij de pole position in dat jaar in Monaco, die vervolgens weer werd afgepakt, omdat Schumi nog een aantal plekken straf had gekregen, omdat hij in de race ervoor op de Williams van Bruno Senna was gereden.

Uiteindelijk is de tweede leven van de Duitser in de koningsklasse geen doorslaand succes geworden. Wel wordt hij geroemd voor zijn werk achter de schermen. Lewis Hamilton nam in 2013 het stokje van de Duitser over bij Mercedes en volgens velen is het succes van de Brit, in de jaren daarna, ook deels te danken aan het werk van Schumacher bij Mercedes.