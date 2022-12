Ewan Gale & Remy Ramjiawan

Vrijdag 23 december 2022 14:14 - Laatste update: 15:12

Na één van de meest hectische Silly Seasons die de sport kende is de Formule 1-grid voor volgend jaar weer op een aantal plekken gewijzigd. Williams, McLaren en AlphaTauri hebben beide rookies aangenomen als partner van doorgewinterde coureurs, terwijl andere teams hebben gekozen voor ervaring voor hun nieuwe start.

Silly Season is de periode tijdens de zomerstop waar geregeld aankondigingen worden gedaan om transfers bekend te maken. In het 2022-seizoen was dat niet anders, behalve dan dat er dit jaar wel een heleboel wijzigingen plaatsvonden. Sebastian Vettel was degene die het startschot gaf, met zijn aangekondigde pensioenplannen en het heeft een kettingreactie veroorzaakt, waardoor er komend jaar een aantal nieuwe gezichten te zien zijn. GPFans brengt je alle informatie over de nieuwe en bekende gezichten.

Artikel gaat verder onder video

Pierre Gasly: Van AlphaTauri naar Alpine

Voor het eerst in zijn Formule 1-carrière zal Pierre Gasly zonder de Red Bull-familie het circuit opgaan. De Fransman maakte zijn debuut in 2017 bij Toro Rosso en werd voor 2019 gepromoveerd naar het hoofdteam, om halverwege het seizoen terug te keren naar het kleine broertje. Diverse podiumplekken en één overwinning in Italië in 2020 verhoogden Gasly's waarde. Zijn tijd bij AlphaTauri was sowieso al beperkt, met Sergio Perez die een contractverlenging bij zusterteam Red Bull Racing tekende. Hierdoor was een overstap naar een andere renstal een reële optie geworden. Gelukkig voor Gasly ontstonden er mogelijkheden toen de rijdersmarkt in beweging kwam. Een partnerschap met Esteban Ocon staat bij Alpine te wachten voor de voormalig Red Bull-coureur.

Pierre Gasly

Oscar Piastri: Van reservecoureur bij Alpine naar McLaren

In de saga die de Formule 1 deze zomer in zijn greep hield, raakte de Australische Formule 2-kampioen Oscar Piastri verwikkeld in een contractueel gevecht. Het getouwtrek ging tussen McLaren en Alpine, waarbij het laatstgenoemde team dacht de juiste papieren in handen te hebben. Ook McLaren beweerde een geldige overeenkomst te hebben en dus moest de Contract Recognition Board eraan te pas komen, waarbij het team uit Woking aan het langste eind wist te trekken. Maar wat krijgt McLaren? Piastri is misschien wel de meest succesvolle juniorcoureur in de recente geschiedenis, nadat hij drie opeenvolgende titels behaalde op weg naar zijn kampioenschap in de Formule 2. Een jaar langs de zijlijn bij Alpine heeft Piastri in staat gesteld om rustig te integreren in de Formule 1-wereld, met talrijke testdagen voor het Franse team. In hoeverre hij het vuur aan de schenen van Lando Norris kan leggen, dat zullen we volgend jaar zien.

Oscar Piastri

Fernando Alonso: Van Alpine naar Aston Martin

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso zorgde misschien wel voor het meest opzienbarende moment, door aan te kondigen dat hij volgend jaar het zitje van de vertrekkende Vettel over zal gaan nemen bij Aston Martin. De Spanjaard was prima bezig bij het team dat hem twee kampioenschappen bezorgde in 2005 en 2006, maar constante betrouwbaarheidsproblemen maakten Alonso meer dan eens razend. De 41-jarige coureur verschijnt aan de start met het in Silverstone gevestigde Aston Martin, dat ondanks problemen aan het begin van het jaar een enorme verbetering liet zien in de tweede helft van de campagne en als zevende eindigde, op gelijke voet met Alfa Romeo op de zesde plaats. De taak van Alonso zal nu zijn om het team naar voren te leiden, in een poging om zich bij de grote drie in de Formule 1 te voegen en eindelijk mee te dingen naar overwinningen.

Fernando Alonso

Nico Hülkenberg: Van reserverol bij Aston Martin naar Haas

Als je voor de start van het seizoen een toekomstige line-up had moeten raden, dan was Nico Hülkenberg waarschijnlijk niet in dat rijtje voorgekomen. Maar het team van Haas besloot dat de tijd van Mick Schumacher bij het Amerikaanse team erop zat en kiest voor ervaring in 2023. Hülkenberg, de supersub voor Aston Martin die in 2019 voor het laatst fulltime in de Formule 1 reed met Renault, is nu aan de beurt. Van de Duitser wordt verwacht dat hij Kevin Magnussen bijstaat en Haas helpt bij haar opmars in het constructeursklassement. Hoe zorgwekkend is Hülkenberg zijn record om ondanks al zijn kansen geen podium te halen? De eindstand in december zal het uitwijzen.

Nico Hülkenberg

Nyck de Vries: Van reservecoureur bij Mercedes naar AlphaTauri

Op de leeftijd van 27 jaar zag Nyck de Vries eindelijk zijn droom uitkomen door tijdens de Grand Prix van Italië voor Williams te rijden. De wereldkampioen Formule E maakt al sinds zijn tijd in de Formule 2 deel uit van de Mercedes-familie, maar de deur voor zijn doorbraak naar de Formule 1 stond nooit open. Door de invoering van de verplichte rookietest reed de Vries in diverse eerste vrije trainingen voor Mercedes, Aston Martin en Williams, voordat hij op Monza moest invallen voor Alexander Albon. Het was zijn prestatie daar, waar hij twee punten scoorde voor de negende positie, die waarschijnlijk zijn plaats als vervanger van Gasly bij AlphaTauri bevestigde. Of het nu Formule E, Formule 2 of WEC is, de Vries heeft bewezen snel te zijn. Als de Nederlander die vorm kan voortzetten, kan er over twee jaar een plekje bij Red Bull voor hem vrijkomen.

Nyck de Vries

Logan Sargeant: Van Formule 2 naar Williams

Amerika krijgt voor het eerst sinds Scott Speed in 2006 en 2007 voor Toro Rosso tekende, weer een volwaardige Formule 1-coureur. Logan Sargeant neemt het stokje over van Nicholas Latifi bij Williams, nadat hij het afgelopen seizoen met succes zijn superlicentie heeft behaald. Sargeant, die de ontwikkelingsrijder van Williams was en tegen het einde van het jaar deelnam aan diverse vrije trainingen, om op die manier de broodnodige superlicentiepunten te verdienen, zal gezien zijn nationaliteit waarschijnlijk meer dan anderen op zijn prestaties worden gecontroleerd. Het afgelopen seizoen bij Carlin eindigde Sargeant in de top vijf na een competitief Formule 2-seizoen. Mocht hij genoeg tijd krijgen, dan kan hij zomaar eens dat ruwe diamantje zijn, dat over een paar jaar kan schitteren.