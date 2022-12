Remy Ramjiawan

Red Bull-teambaas Christian Horner onthult dat hij verloren zoon Daniel Ricciardo in 2023 aan het werk gaat zetten. De goedlachse Australiër keerde na avonturen bij Renault en McLaren in 2022 weer terug bij Red Bull Racing en de teambaas gaat proberen om de achtvoudig Grand Prix-winnaar weer aan de praat te krijgen.

Voor Ricciardo wordt het 2023-seizoen even wennen, aangezien hij het komende jaar geen vaste waarde op de startgrid zal zijn. De Australiër mag zichzelf sinds halverwege 2011 een fulltime Formule 1-coureur noemen, maar de laatste paar seizoenen waren een tegenvaller voor de man uit Perth. Ricciardo kon in zijn tijd bij Red Bull nog meestrijden om de overwinningen, maar in de laatste periode bij McLaren legde hij het af tegen teamgenoot Lando Norris. Naar eigen zeggen heeft Ricciardo de liefde voor de sport een beetje verloren en bij Speedcafe onthult Horner dat hij er alles aan gaat doen om dat weer terug te krijgen bij de Australiër.

Commerciële activiteiten

Sinds de terugkeer van Ricciardo bij Red Bull, wordt er gehint op een mogelijke rol als vaste coureur, maar Horner benadrukt dat hij hiervoor niet is gehaald. "We hebben zeker geen plannen om hem anders in te zetten, dan in die derde rijdersrol in combinatie met de commerciële activiteiten die hij gaat uitvoeren", zo heldert de teambaas op. Wel stelt hij zichzelf een missie: "Hopelijk herontdekt Daniel in dat proces zijn passie voor de Formule 1. Hij heeft een paar moeilijke seizoenen achter de rug, vooral dit jaar. Dat hij als derde rijder een ondersteunende rol kan spelen bij de racecoureurs, zowel hier in de fabriek als bij evenementen met alle commerciële partners die we hebben - als één van de meest herkenbare gezichten in en rond de Formule 1 - was voor ons heel logisch."

Daniel Ricciardo

Drukke agenda

Het zal voor Ricciardo aankomend seizoen even wennen worden, dat hij niet als actieve Formule 1-coureur op de startgrid zal staan. Toch hoeft de Australiër niet bang te zijn dat hij zich gaat vervelen, zo onthult Horner. Niet alleen de testdagen voor de banden komen onder de verantwoordelijkheid van Ricciardo, ook het werk in de simulator zal in zijn takenpakket vallen. De 33-jarige coureur is ook voor het marketingapparaat van het team een flinke waarde en dus gaat Red Bull hem daar ook voor inzetten. "Hij zal een erg drukke agenda hebben aankomend jaar", legt Horner uit.

Al met al is de teambaas blij dat Ricciardo is teruggekeerd naar Red Bull, al had hij het niet helemaal verwacht. "We waren verrast dat Daniel op de vrije markt was. Dus voor ons - we zijn met Red Bull opgegroeid en hebben hem vanaf zijn juniorentijd gekoesterd - was het logisch om hem terug te halen", sluit Horner af.