Brian Van Hinthum

Vrijdag 23 december 2022 06:59

Max Verstappen wist zich tijdens de Grand Prix van Japan al relatief vroeg tot wereldkampioen van 2022 te kronen, maar geheel vlekkeloos liep die bekroning niet. Het duurde even voor zowel de FIA als de kijkers thuis doorkregen dat Verstappen daadwerkelijk wereldkampioen Formule 1 was geworden en Allard Kalff is teleurgesteld over die gang van zaken.

Verstappen heeft met een overwinning op het Yas Marina Circuit zijn beste seizoen in de Formule 1 weten af te sluiten met overwinning nummer vijftien van dit seizoen. De Nederlander was eigenlijk het hele weekend weer oppermachtig op het circuit waar hij zich in 2021 voor het eerst tot wereldkampioen wist te kronen. Het was de kers op de taart een op rolletjes verlopen seizoen, waarin hij zich al in Japan met nog vier races te gaan tot kampioen wist te kronen.

Appje aan Jos

Helemaal vlekkeloos ging die bekroning echter niet. Na de toch al zo chaotisch verlopen race bleek dat Charles Leclerc nog een penalty had gekregen, waardoor hij een plek zakte in de eindklassering. Er ontstond in Japan de nodige verwarring of Verstappen nu wel of geen wereldkampioen was geworden en het hele voorval zorgde voor de nodige irritaties bij Kalff. "Wat we nooit zullen vergeten, is de manier waarop hij in Suzuka uiteindelijk wereldkampioen werd. Ik stuurde Jos een appje waarin stond 'het kan gewoon ook weer niet normaal gaan'", stelt hij in gesprek met Motorsport.com.

Interview Herbert

Uiteindelijk kreeg de kersverse wereldkampioen tijdens het interview vlak na afloop van de race te horen dat hij daadwerkelijk kampioen was geworden, al wilde hij dat in eerste instantie niet eens geloven. "En dan de apotheose en het knullige met Johnny Herbert die zegt 'Max, kom even terug want je bent wereldkampioen'. Het is te belachelijk voor woorden. Ik vind het een enorme gemiste kans van de FOM. Die hadden Johnny daar de interviews moeten laten afmaken en op het podium hadden ze Verstappen tot kampioen moeten uitroepen, niet daar beneden. Dat vond ik zo knullig."