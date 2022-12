Lars Leeftink

Max Verstappen had het begin 2022 behoorlijk lastig, heeft hij toegegeven. Niet alleen vanwege zijn twee uitvalbeurten tijdens de eerste drie races, maar ook aan een zwakke plek van de RB18. Het had invloed op het rijgedrag van de Nederlander.

Dat het gewicht van de RB18 een probleem was voor Red Bull, is al vaak in 2022 besproken. Helmut Marko, adviseur van Red Bull, kwam eerder deze week met cijfers naar buiten: de RB18 was bijna 20 kilogram te zwaar. Dit had veel impact op de manier waarop de auto te besturen was en de snelheid die gegenereerd kon worden. Dit merkte Verstappen ook.

Zoekende

In gesprek met The Race bespreekt Verstappen zijn zoektocht tijdens de eerste paar races van dit seizoen. "Ik kon daar niet echt op vertrouwen, want het was onbekend wat er zou gebeuren in de bocht. Dus in de eerste paar raceweekenden was het tijdens de kwalificatie voor mij gissen in Q1, Q2 en Q3. Ga ik blokkeren? Krijg ik onderstuur? Zodra we het meeste gewicht kwijt waren, werd de auto een stuk wendbaarder, zoals racewagens moeten zijn. En dat hielp me enorm."

2022

Na drie races had Verstappen 46 punten achterstand op concurrent Charles Leclerc, waardoor het er niet al te best uit leek te zien voor Verstappen. De Nederlander herstelde dit echter in de negentien races die zouden volgen, waardoor hij met het meeste aantal punten en zeges ooit in een seizoen wereldkampioen werd. Het leverde Red Bull ook nog eens een titel op bij de constructeurs. Verstappen zal tekenen voor hetzelfde seizoensverloop in 2023.