Remy Ramjiawan

Woensdag 21 december 2022 10:59 - Laatste update: 11:00

De FIA heeft nieuwe regels ingesteld voor het overstappen van kopstukken van de autobond naar Formule 1-teams. Uit angst dat er vertrouwelijk informatie terecht komt bij de teams, moet een sleutelfiguur zoals bijvoorbeeld de president van de autobond, tegenwoordig zes maanden wachten, voordat hij of zij mag aansluiten bij een Formule 1-team, zo meldt RaceFans.

In de geschiedenis van de Formule 1 komt het geregeld voor dat personeelsleden van teams de overstap maken naar de internationale autobond of andersom. Aangezien er veel gevoelige informatie over en weer kan gaan, wil de autobond het gaan reguleren. Zoiets bestaat al voor personeelsleden, als zij de overstap tussen teams willen maken. De zogeheten 'gardening leave' zorgt ervoor dat er een periode moet zitten tussen het werken bij het ene team en de overstap maken naar een nieuwe werkgever. Dit alles is ook geregeld, uit angst voor het overbrengen van gevoelige informatie.

Gardening leave

De autobond heeft met de nieuwe regel een gardening leave voor FIA-personeel opgezet. Artikel 9.17 van de International Sporting Code is echter alleen toepasbaar op voorzitters en vice-presidenten van de FIA. "Een deelnemer aan een FIA-kampioenschap mag geen beroep doen op de diensten van een voormalige voorzitter van de FIA of een voormalig plaatsvervangend voorzitter van de FIA voor sport (hetzij als werknemer, onafhankelijk contractant, consultant of anderszins) tot zes maanden zijn verstreken sinds de datum waarop zij ophielden de functie van voorzitter of plaatsvervangend voorzitter voor sport (naargelang het geval) te bekleden, en in geen geval mag voornoemde deelnemer zonder tijdslimiet vertrouwelijke informatie verkrijgen, benutten of gebruiken die door een voormalige voorzitter van de FIA of een voormalig plaatsvervangend voorzitter voor sport van de FIA tijdens hun mandaat is verkregen", zo luidt de nieuwe regel.

Registratie

Ook is er een update gekomen voor de registratie van Formule 1-personeel. Zo waren de teams al verplicht om enkele prominenten leden van een team te registreren bij de FIA. Het zou dan gaan om de race-engineers, sportief directeur, teammanager, teambaas en de technisch directeur. Vanaf heden moeten de teams ook de namen van de financiële directeur en de uitvoerend directeur doorgeven aan de autobond.