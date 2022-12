Remy Ramjiawan

Zondag 18 december 2022 20:46

Sergio Pérez wil de manier waarop hij binnen de Formule 1 wordt gezien veranderen, ook al betekent dit dat hij iets agressiever moet gaan rijden. De Mexicaan wordt sinds de titelontknoping in Abu Dhabi gezien als de Mexicaanse minister van Defensie, die bijnaam wil hij omvormen tot minister van Aanval.

De 32-jarige coureur gaat volgend seizoen zijn derde jaar voor Red Bull Racing rijden. In 2021 was hij de ideale hulp in de titelstrijd van Max Verstappen en in 2022 heeft hij de renstal geholpen aan de wereldtitel voor de teams. Daarnaast heeft hij voor het eerst een pole position weten te rijden en voegde hij in 2022 een aantal overwinningen aan zijn CV toe. Het is voor de Mexicaan dan ook de hoogste tijd om de titel te gaan denken, al moet hij daarvoor, naar eigen zeggen, wel iets harder worden in de auto.

Artikel gaat verder onder video

'Gooi nooit de deur dicht'

"Ik ben liever de minister van Aanval", zo vertelt hij in een filmpje van Red Bull Racing. Maar hij wil die rol niet gaan invullen tegen elke prijs. Checo wil het op zijn eigen manier doen. "Ik geloof echt dat ik netjes rij. Natuurlijk ben ik agressief in de race, maar ik gooi nooit de deur dicht. Ik denk dat je zeker wiel aan wiel met mij kunt gaan, en dat is best comfortabel voor iedereen. Zulke coureurs komen niet vaak voor", gaat hij verder.

OOK INTERESSANT: Verstappen kritisch over superlicentie: "Pijnlijk als kans in F1 van je wordt afgenomen"

Sergio Pérez als overwinnaar van de Grand Prix van Monaco

'Veel meer genieten'

Het contract van de Mexicaan loopt tot het einde van 2024 en met Daniel Ricciardo aan boord, is het nog maar de vraag of hij na die periode nog bij het Oostenrijkse team aanwezig is. Het stelt zichzelf dan ook als missie om nog te genieten, de komende periode. "Als je niet meer in de Formule 1 zit, besef je dat de tijd niet eeuwig duurt en dat er aan kansen een einde komt. Dan neem je alles veel bewuster waar dan voorheen. Maar het mooiste is dat je veel meer van alles kunt genieten omdat je weet hoe moeilijk sommige momenten waren", aldus Pérez.