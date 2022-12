Remy Ramjiawan

Vrijdag 16 december 2022 08:01

De vertrokken technisch directeur van Williams, François-Xavier Demaison, beweert dat Alexander Albon te aardig is en het team veel meer zou moeten pushen. De Britse Thai kan keihard zijn in de auto, maar zou het volgens de Fransman ook meer moeten doen bij het team.

De voormalig teamgenoot van Max Verstappen keerde in 2022 terug als fulltime Formule 1-coureur bij Williams. Als teamgenoot van Nicholas Latifi kwam Albon goed uit de verf. Het seizoen wist hij af te sluiten op negentiende plek, eentje voor zijn teamgenoot. Hoewel de coureur, net als George Russell in zijn tijd bij het team, vaak in staat was om tijdens de kwalificatie uit te blinken, kon hij dit op de zondag niet altijd herhalen en scoorde hij slechts één punt uit de laatste dertien races.

Artikel gaat verder onder video

Goede hulp

Demaison, die tegelijk met CEO en teambaas Jost Capito zijn functie neerlegde voor het nieuwe jaar, prees de technische bekwaamheid van Albon: "Hij was echt een goede hulp voor ons, want wij zijn slechts engineers en we hebben coureurs nodig om ons een richting te geven. En door zijn ervaring heeft hij ons geholpen en de juiste richting gegeven." Zo heeft Albon zijn jaren langs de zijlijn veel simulatiewerk voor Red Bull uitgevoerd en dat kwam bij Williams van pas.

OOK INTERESSANT: Williams kondigt vertrek teambaas Jost Capito en technisch directeur aan

"Hij was dus een echte goede hulp voor ons en ook gewoon een heel aardig persoon, soms te aardig. Hij moet wat harder zijn voor het team en ons wat meer pushen", zo wijst Demaison naar de verbeterpunten. Toch rijst de vraag op, of dit niet gewoon zijn karakter is. "Het is zijn aard, tenzij hij de helm op heeft, dan kan hij hard zijn, maar hij moet wat harder zijn in de debriefing. Elke dag zeg ik hem: 'je moet een...' een woord dat ik niet zal uitspreken, maar dat moet hij worden! Als je wereldkampioen wilt worden, moet je zo zijn", aldus Demaison.