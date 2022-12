Brian Van Hinthum

Donderdag 15 december 2022 16:00 - Laatste update: 16:24

De Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort zorgt in de eerste twee jaar sinds haar terugkeer constant voor wereldwijde lyrische reacties wegens de fanatieke feestende fans rondom het circuit. Max Verstappen geeft toe dat hij af en toe moet lachen door de 'gekke' Oranjesupporters, maar benadert het weekend niet anders dan normaal.

De Grand Prix van Nederland keerde in 2021 terug na een lange absentie van 36 jaar. Door de grote populariteit van Verstappen en het daaropvolgende stijgende enthousiasme van Nederlandse Formule 1-fans, wist de organisatie de Grand Prix weer richting Nederland te halen. Er werden inmiddels twee zeer succesvolle weekenden verreden in de badplaats, waarbij honderdduizenden lyrische fans hun weg naar het circuit wisten te vinden. Wereldwijd volgden er positieve reacties op de organisatie van de race, die zowel in 2021 als 2022 werd gewonnen door Verstappen.

Gekke fans

Natuurlijk is Verstappen zich ook bewust van alle reuring die de race in de duinen met zich meebrengt. In de studio van Viaplay wordt het enthousiasme van de vele Nederlandse fans aangehaald en Verstappen geeft zijn kijk op de zaak. "Spa is al heel nice, maar Zandvoort is gewoon één groot feest. Als je in het motorhome zit, hoor je de muziek spelen en dat iedereen een goede tijd heeft", glundert de tweevoudig wereldkampioen. "Soms moet ik natuurlijk lachen om hoe gek ze zijn, op een goede manier. Het gaat me echter niet sneller maken, want het is wat je altijd moet doen."

Anders dan andere races?

De Red Bull-coureur krijgt de vraag of hij zijn thuisrace anders benadert dan de overige Grands Prix op de kalender. "Nee. Wanneer ik in de auto zit, focus ik me op wat ik moet doen. Je bent gefocust op je prestaties en je wil winnen. Je werkt met je team en verder doe je geen andere dingen dan tijdens een anders Grand Prix. Dan gaat het van 'Hier moet je echt presteren!', en dan denk ik: 'Waarom? Hoef ik niet te presteren op de andere circuits?'. Je eist altijd het beste van jezelf, op welk circuit dan ook. Wanneer ik bij mijn thuisrace kom, doe ik exact hetzelfde als normaal", klinkt het uit de altijd nuchtere Verstappen.