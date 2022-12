Brian Van Hinthum

Donderdag 15 december 2022 13:31 - Laatste update: 13:59

De starttijden voor het Formule 1-seizoen van 2023 zijn bekendgemaakt door de FIA. Zoals altijd hebben we natuurlijk te maken met verschillende tijdzones en daardoor verschillende starttijden, varieerend van 7:00 uur in de ochtend tot klokslag middernacht. Wij zetten alle starttijden op een rijtje.

Door de grote tijdsverschillen binnen de Formule 1-kalender is het natuurlijk elk raceweekend weer even opletten geblazen hoe laat je de televisie aan moet zetten voor de sessies. Om het wat gemakkelijker te maken hebben we de tijden keurig in een overzichtelijke tabel geplaatst. Zo begint de Grand Prix van Australië bijvoorbeeld om 7:00 uur in de ochtend, terwijl de Grand Prix van Miami pas om 21:30 uur de lichten ziet doven. Alle starttijden van de kwalificaties, sprintraces en hoofdraces staan hieronder keurig in de tabel.

Artikel gaat verder onder video

Hoe laat beginnen de Formule 1-races in 2023?