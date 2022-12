Brian Van Hinthum

Het is nog even weg, maar de opener van het 2024-seizoen lijkt in ieder geval bekend. Eigenlijk zou die eer aan Australië weggelegd zijn, maar door de Ramadan van dat jaar heeft Saoedi-Arabië een verzoek ingediend om de opener te mogen organiseren. Als gevolg daarvan lijkt Australië getrakteerd te zijn op een tweejarige contractverlenging.

Het Jeddah Corniche Circuit stond in 2021 voor het eerst op de Formule 1-kalender. De baan ligt aan de rode zee in de gelijknamige stad Djedda. Het circuit is ontworpen door het bedrijf Tilke. Het circuit is een tijdelijk stratencircuit wat inhoudt dat er een gedeelte van de baan permanent zal blijven staan, een ander gedeelte wordt alleen opgebouwd tijdens een Grand Prix-weekend. De eerste editie van de race werd gewonnen door Lewis Hamilton, terwijl de tweede editie in 2022 een prooi werd voor Max Verstappen.

Ramadan

De race in Djedda heeft in het contract met de Formule 1 geen recht op het organiseren van een openingsrace afgesproken, maar die lijkt er in 2024 tóch te komen. Het Australische The Age weet namelijk te melden dat de organisatie van de race in de oliestaat een verzoek heeft ingediend om de opener van 2024 te mogen hosten. Dit heeft te maken met de start van de Ramadan op 10 maart van dat jaar, waardoor de race midden in de Islamitische vastenperiode zou vallen. Men wil de race graag afgewerkt hebben voordat die maand losbarst in het land.

Australië

Het betekent dus dat de race enkel en alleen als opener kan fungeren in dat jaar, waardoor we ook kunnen concluderen dat we in dat jaar vrij vroeg van start gaan met het nieuwe seizoen. In principe zou de Grand Prix van Australië in 2024 fungeren als de opener van het seizoen, maar dat recht lijken zij nu te verliezen. Als goedmakertje richting de Australische organisatie, zou het contract van de race verleng zijn met twee jaar. Dit betekent dat de race in Melbourne nu in ieder geval tot 2037 op de rol staat voor de Formule 1.