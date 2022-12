Ian Parkes & Brian van Hinthum

Donderdag 15 december 2022 06:59

Esteban Ocon krijgt volgend jaar in de vorm van Pierre Gasly een teamgenoot uit zijn vaderland bij het Franse Alpine. Hoewel de twee een roerig verleden achter de rug hebben, staat Ocon open voor een mooi avontuur met zijn landgenoot. Meedoen om de overwinningen gaat zijn team echter volgend seizoen niet, is Ocon bang.

Gasly tekende een aantal maanden geleden een meerjarig contract bij Alpine en zal daar teamgenoot worden van Ocon. Het is algemeen bekend dat de twee Franse coureurs een roerig verleden samen hebben en dus wordt het natuurlijk interessant om te zien hoe dat zich gaat ontvouwen. Naar verluidt zouden de twee heren in het verleden goede vrienden geweest zijn, maar is dat naar verloop van tijd gekanteld de andere kant op en zouden beide families elkaar tegenwoordig niet meer kunnen luchten of zien.

Artikel gaat verder onder video

Ocon begraaft strijdbijl

Gasly gaf eerder al te kennen dat hij denkt dat het volgend seizoen allemaal wel losloopt en ook Ocon lijkt de strijdbijl begraven te hebben. "Ik zal in december in de fabriek zijn. We zullen daar waarschijnlijk een hoop doen met filmen en dat soort dingen. Als hij dan een vraag heeft, mag hij die stellen en ben ik er om hem te helpen. We hebben twee coureurs op de toppen van hun kunnen nodig", zo zegt Ocon in gesprek met geselecteerde media, waaronder GPFans.

Niet meedoen om de overwinningen

De Franse renstal hoopt natuurlijk met de Franse line-up in 2023 hoge ogen te gooien, nadat het dit seizoen als vierde wist te eindigen in het constructeurskampioenschap. Ocon heeft voorlopig echter geen hoge pet op van de nieuwe bolide waar hij mee moet gaan rijden. "Als ik realistisch ben - hopelijk zit ik mis - gaan we volgend jaar niet racen voor overwinningen", is hij eerlijk. Toch zal hij wel wat aanknopingspunten. "Ik heb de auto voor volgend jaar getest. Al ben ik wel vrij positief over het werk dat het team gedaan heeft. We moeten het volgend jaar zien, maar we moeten in ieder geval meteen op de toppen van ons kunnen zijn", besluit hij