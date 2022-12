Lars Leeftink

Woensdag 14 december 2022 12:16 - Laatste update: 12:21

Max Verstappen en Red Bull Racing hebben in 2022 veel succes beleefd. Volgens de Nederlander zijn hier een paar oorzaken voor. Verstappen kan zich, mede door een goede RB18, sinds een paar weken tweevoudig wereldkampioen noemen.

Het seizoen 2022 is voor Verstappen een groot succes geweest. De Nederlander won het kampioenschap ondanks een moeizame start met overmacht en liet concurrenten Charles Leclerc en Sergio Pérez op ruime achterstand vechten om P2 in het kampioenschap. De Nederlander won 15 races, een record in de Formule 1, en scoorde ook het meeste aantal punten in een seizoen ooit. Een seizoen vol met prijzen en records dus voor de Nederlander.

Oorzaken

Volgens Verstappen waren er twee oorzaken voor het succes van Red Bull in 2022. Dit vertelt hij in gesprek met Auto, Motor und Sport. "We hebben een hele efficiënte auto met een goede topsnelheid. Het heeft ook te maken met de grootte van de vleugels. Daarom is het verschil met Ferrari ook moeilijk in te schatten. Daarnaast is bandenmanagement heel erg cruciaal en daar waren wij juist goed in." Toch ging het, zeker tijdens het begin van het seizoen, alles behalve eenvoudig voor Verstappen in de RB18. "Ik wist nooit of mijn voorbanden op slot zouden slaan in de eerste bocht. Het heeft een paar races geduurd voordat ik er gewend aan was. Het klikte pas echt tijdens de race in Baku."

Red Bull

Niet alleen voor Verstappen was 2022 een groot succes. Red Bull werd voor het eerst sinds 2013 weer wereldkampioen bij de constructeurs, en deed dit met overmacht. Red Bull zag daarnaast Pérez derde worden in het kampioenschap en de tweede plaats nipt aan hem voorbij gaan. Toch was er ook veel gedoe voor Red Bull omtrent de budgetcap van 2021 en het besluit van Verstappen in Brazilië om Pérez er niet langs te laten voor P6 en teamorders te negeren. Een veelbewogen seizoen dus voor het team.