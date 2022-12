Brian Van Hinthum

Maandag 12 december 2022 18:15 - Laatste update: 18:26

Veel Britten zijn het anno 2022 nog steeds niet helemaal eens met wat er met Lewis Hamilton gebeurd is tijdens de seizoensontknoping van precies één jaar geleden in Abu Dhabi. Martin Brundle neemt het echter op voor Max Verstappen en vindt dat het tijd is om te concluderen dat er niks meer gaat veranderen aan het resultaat van vorig seizoen.

Verstappen en Lewis Hamilton arriveerden beiden met precies 369.5 punten in de Verenigde Arabische Emiraten, al moest Hamilton wel voor Verstappen eindigen in Abu Dhabi. Dat leek hij dan ook op ijzersterke wijze te gaan doen, totdat er een werkelijk krankzinnige slotfase aanbrak na de crash van Nicholas Latifi. Het was Verstappen die tijdens de safety car direct naar binnen dook voor verse softs, terwijl Hamilton buiten bleef. Door die actie kon hij in de laatste ronde zijn rivaal passeren en toch het wereldkampioenschap naar zich toetrekken.

Artikel gaat verder onder video

Brundle in de bres

De controversiële slotfase van de race en het kampioenschap deden flink wat stof opwaaien en Mercedes dreigde zelfs naar het CAS te stappen. De hele nasleep van de race zorgde voor een tendens dat sommige fans de titel van Verstappen na afloop niet erkenden en Hamilton op eigen houtje maar tot achtvoudig wereldkampioen uitriepen. Ook Sky Sports-commentator Ted Kravitz deed daar recent nog aan mee, waarna Verstappen en Red Bull de analist en zijn werkgever in Mexico een weekend links lieten liggen. Brundle dient zijn collega van repliek. "Ik denk dat we duidelijk moeten zijn dat het kampioenschap niet gaat veranderen", reageert Brundle.

Gaat niks veranderen

Hij legt uit dat er niks meer gaat veranderen aan Verstappen zijn eerste wereldtitel. "Het is één jaar geleden. Het staat niet meer tussen haakjes. Er gaat niks veranderen. Het resultaat is bepaald." Brundle stipt aan dat zelfs het ongeldig verklaren van de Abu Dhabi-race betekent dat Verstappen de kampioen is. "Er kunnen lessen geleerd van worden en we kunnen er voor altijd over blijven praten. Behalve wanneer de stewards Max een straf geven voor iets, gaat er niks veranderen. Helaas was er de situatie met de safety car en wat er daarna wel of niet moest gebeuren. Zelfs als je de race nu ongeldig verklaart, is Max nog steeds de kampioen."