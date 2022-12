Brian Van Hinthum

Maandag 12 december 2022 11:01

Het is deze maandag precies één jaar geleden dat Max Verstappen zich met Red Bull Racing voor het eerst tot wereldkampioen Formule 1 wist te kronen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Het werd een controversiële dag in de Verenigde Arabische Emiraten. De Nederlander blikt nog eens kortstondig terug op de magische avond.

Verstappen en Lewis Hamilton arriveerden beiden met precies 369.5 punten in de Verenigde Arabische Emiraten, al moest Hamilton wel voor Verstappen eindigen in Abu Dhabi. Dat leek hij dan ook op ijzersterke wijze te gaan doen, totdat er een werkelijk krankzinnige slotfase aanbrak na de crash van Nicholas Latifi. Het was Verstappen die tijdens de safety car direct naar binnen dook voor verse softs, terwijl Hamilton buiten bleef. Door die actie kon hij in de laatste ronde zijn rivaal passeren en toch het wereldkampioenschap naar zich toetrekken.

Artikel gaat verder onder video

Gesproken met Hamilton

Na afloop was er natuurlijk een hoop te doen over de hele manier waarop de slotfase van de race tot stand was gekomen. Zo werd wedstrijdleider Michael Masi onder vuur genomen omdat hij verkeerd zou hebben gehandeld en kreeg hij het vooral onder Mercedes-fans te verduren. Hamilton was op zijn beurt één van de eerste mannen die Verstappen feliciteerde met zijn titel. Toch zorgde het voor een harde klap bij de zevenvoudig wereldkampioen. Verstappen krijgt van Auto, Motor und Sport de vraag of hij nog ooit met Hamilton sprak over die doelbewuste avond. "Nee. Het is seizoen is voorbij en je laat het achter je."

Laatste race blijft hangen

Desalniettemin bleef er wel een nare nasmaak hangen rond de eerste wereldtitel van Verstappen bij sommige Formule 1-fans. Vaak leken boze fans alleen nog maar aan de laatste ronde van het kampioenschap te denken, waardoor ze de rest van de races vergaten en Verstappen vaak niet als terechte kampioen werd gezien. "Mensen praten altijd over de laatste race, maar je moet naar het hele seizoen kijken. We hebben het hele jaar gevochten. Dat moet onthouden worden. Twee teams gooiden alles in de strijd. Eindelijk werd er weer gevochten om de titel", besluit hij.