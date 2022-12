Jeen Grievink

Maandag 12 december 2022 10:18 - Laatste update: 10:23

Frédéric Vasseur staat nu nog aan het roer bij Alfa Romeo Racing, maar het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat hij zijn vertrek zal aankondigen. De Fransman is namelijk onderweg naar Ferrari, om daar het roer over te nemen van Mattia Binotto. Vasseur zou in Maranello inmiddels al een huis hebben bemachtigd.

De geruchten doen al langer de ronde, maar nu lijkt het er toch echt op dat Vasseur de opvolger wordt van Binotto als teambaas bij Ferrari. Binotto kondigde recentelijk aan na dit jaar afscheid te nemen van zijn rol, na wederom een tegenvallend seizoen, waarin niet meegevochten kon worden om de wereldtitel. Hoewel niemand iets los wilde laten over de beoogde opvolger, werd al vrij snel duidelijk dat het hoogstwaarschijnlijk Vasseur gaat worden. De Fransman kende een goed jaar bij Alfa Romeo, waarmee hij als zesde eindigde in het constructeurskampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

'Vasseur (54) heeft huis gekocht nabij Maranello'

Dat de 54-jarige Vasseur op pole position staat om de taken van Binotto over te nemen bij Ferrari, staat volgens het Zwitserse Blick namelijk als een paal boven water. Zij weten immers te melden dat Vasseur al een huis heeft gekocht in de buurt van Maranello, de thuishaven van het Formule 1-team van Ferrari. Blick sprak met Peter Sauber, de oprichter van het gelijknamige merk, en hij is niet verrast. "Als je een aanbod krijgt van Ferrari, moet je gaan", zo zegt hij.

OOK INTERESSANT: Marko houdt ondanks budgetcap-straf vertrouwen in 2023: "We zijn op de goede weg"

Opnieuw samenwerken met Leclerc

Mocht Vasseur daadwerkelijk de overstap maken naar Ferrari, dan zal hij daar wederom gaan samenwerken met Charles Leclerc. De Monegask en de Fransman werkten al eerder samen bij Sauber, toen Leclerc zijn opwachting maakte in de Formule 1. De twee hebben sindsdien een goede verstandshouding, al vertrok Leclerc al vrij snel weer richting Ferrari.