Ian Parkes & Jan Bolscher

Maandag 12 december 2022 06:59

Franz Tost begrijpt de keuze van Pierre Gasly om naar het Formule 1-team van Alpine te vertrekken. Volgens de AlphaTauri-teambaas zou het risico voor de Fransman te groot zijn geweest als hij was gebleven.

Gasly werd in 2014 opgenomen in het opleidingsprogramma van Red Bull, waarna hij uiteindelijk in 2017 zijn Formule 1-debuut maakte bij Toro Rosso: het zusterteam van Red Bull Racing dat inmiddels is omgedoopt tot AlphaTauri. De 26-jarige coureur mocht het na het vertrek van Daniel Ricciardo eind 2018 in 2019 proberen als teammaat van Max Verstappen, maar vanwege tegenvallende prestaties werd Gasly al na een half jaar teruggezet naar het zusterteam. Gasly had het even moeilijk, maar herpakte zichzelf uiteindelijk volledig. De afgelopen jaren groeide hij uit tot de nummer één binnen AlphaTauri, maar inmiddels heeft hij de Red Bull-familie definitief achter zich gelaten.

Een goed karakter

Gasly rijdt vanaf 2023 voor Alpine, waar hij naast Esteban Ocon komt te zitten. Tost begrijpt die beslissing, maar gaat de éénvoudig Grand Prix-winnaar wel missen: "Ik en het team gaan hem missen als persoon", klinkt het in gesprek met GPFans. "Hij is een fantastisch karakter. Hij heeft het team naar voren gebracht en heeft veel succes samen met ons gehad. Dat succes is ook belangrijk voor de teamgeest. Hij is nu een hele ervaren coureur. Hij heeft veel kennis over het afstellen van de auto en heeft goed technisch inzicht en begrijpt de banden behoorlijk goed. We zullen hem zeker missen omdat hij een snelle coureur is en een goed karakter heeft", vertelt hij.

Risico te groot

Volgens de Oostenrijker zou het risico voor Gasly te groot zijn geweest als hij bij AlphaTauri was gebleven: "Ik begrijp zijn redenen want Red Bull besloot om hem geen contract te geven voor na 2023, wat betekende dat hij naar iets anders opzoek moest", vervolgt Tost. "Anders zou het risico te groot zijn en zou hij geen stoeltje hebben vanaf 2024. Met de coureursverschuivingen kreeg hij de kans om naar Alpine te gaan, en ik moet zeggen dat Red Bull ook erg fair was door hem vrij te laten van zijn bestaande contract."